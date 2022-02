Nordische Kombination

Olympia 2022 - Nordische Kombination: Eric Frenzel fehlt nach Team-Silber für Deutschland bei Flower Ceremony

Deutschland gewinnt Silber im Teamwettbewerb der Nordischen Kombination bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Grund zur Sorge gibt es nach dem Rennen dennoch für das deutsche Team. Eric Frenzel, der erst am Montag aus der Corona-Quarantäne entlassen wurde, ist nach seinem Einsatz so erschöpft, dass er bei der Flower Ceremony fehlt.

00:08:12, vor 10 Stunden