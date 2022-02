Vinzenz Geiger platzt vor Gold-Lust, der weiter "eingesperrte" Eric Frenzel darf sich immerhin mit der Aussicht auf einen Staffel-Einsatz und einen Familien-Urlaub trösten: Weiterhin ohne "König" Frenzel, dafür aber mit einem ehrgeizigen Nachfolger wollen die deutschen Kombinierer am Dienstag ihre olympische Goldserie fortsetzen. "Ich weiß, dass ich ganz vorne sein kann, wenn mir ein guter Tag gelingt", sagte Geiger vor dem Einzel von der Großschanze.

Die Form des Oberstdorfers könnte besser kaum sein: Geiger gewann am Montag den letzten Trainingsdurchgang mit einem Traumflug auf 142,5 m klar, in der Loipe ist er ohnehin kaum zu stoppen. "Das war einer der besten Sprünge dieses Winters", sagte auch DSV-Teammanager Horst Hüttel: "Die Goldmedaille von letzter Woche hat ihn frei und locker gemacht."

Gelingt Geiger am Dienstag (ab 16:00 Uhr OZ/9:00 MEZ live auf Eurosport) der erneute Coup, würde er Geschichte schreiben: Zweimal olympisches Einzel-Gold in einem Jahr schaffte bislang nur der Finne Samppa Lajunen 2002 in Salt Lake City. "Der letzte Sprung hat Spaß gemacht. Wenn mir das morgen gelingt, habe ich wieder alle Chancen", sagte Geiger.

Hoffnung bei Frenzel auf Staffel-Einsatz

"Bei Eric ist die Hoffnung groß, dass er vielleicht am Dienstag aus der Quarantäne kommt", sagte Hüttel, der zudem erklärte, dass DSV und DOSB sowohl Frenzel als auch Weber als Ausgleich einen Urlaub für die ganze Familie spendieren wollen. Die Geste solle dem Duo "Mut machen, wieder nach vorne zu blicken".

Ein Rennen gegen die Zeit wartet dagegen auf Goldkandidat Jarl Magnus Riiber, der kurz vor der Entlassung aus der Isolation steht. Im Training am Montag fehlte der Norweger zwar, nach Aussage des Teamarztes Aasne Fenne Hoksrud ist ein kurzfristiger Start aber möglich.

Geiger hätte jedenfalls große Lust, Riiber diesmal auf der Strecke zu schlagen. "Er ist der absolute Topfavorit und Dominator unserer Sportart. Ich gönne es niemandem, in der Isolation zu sitzen. Ich hoffe, dass er starten kann", sagte der Bayer. So klingt Selbstbewusstsein.

Gold in den Händen: Die Siegerehrung mit Vinzenz Geiger

