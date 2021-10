Nordische Kombination

Eric Frenzel: Olympia 2022 in Peking ohne Familie für Routinier "sehr schade"

Olympiasieger Eric Frenzel muss aufgrund der Rahmenbedingungen in Peking auf lieb gewonnene Traditionen verzichten und ohne seine Familie auf Gold-Jagd gehen. Der Routinier würde bei den Winterspielen in China im Februar seiner Medaillensammlung nur zu gerne weiteres Edelmetall hinzufügen, diesmal allerdings ohne das vertraute private Umfeld an seiner Seite.

00:00:33, vor 25 Minuten