"Jarl Magnus Riiber wurde negativ getestet, und wir arbeiten jetzt daran, ihn aus der Isolation zu holen", sagte Aasne Fenne Hoksrud.

Bezüglich eines möglichen Starts des Superstars der Kombination erklärte der norwegische Teamchef Ivar Stuan: "Über Rückzüge von den Wettkämpfen wird später entschieden."

Ad

Im Einzel von der Normalschanze am vergangenen Mittwoch waren, nachdem Riiber nach einem positiven Corona-Test bei der Ankunft in Peking in Quarantäne musste, Jörgen Graabak, Jens Luraas Oftebro, Espen Andersen und Espen Björnstad für die Skandinavier an den Start gegangen.

Olympia - Nordische Kombination Ein Funke Hoffnung bleibt: Frenzel läuft die Zeit davon GESTERN AM 04:54

Graabak gewann in einem dramatischen Finale hinter Olympiasieger Vinzenz Geiger Silber , Oftebro und Andersen wurden Zehnte und Elfte. Einzig Björnstad konnte mit Rang 27 nicht überzeugen. Da es bei olympischen Wettkämpfen nur vier Startplätze gibt, müsste nun ein Athlet für Riiber rausgenommen werden - keine leichte Entscheidung.

Kombi-Wahnsinn! Geiger rollt das Feld von hinten auf und stürmt zu Gold

Olympia für Weber beendet - Frenzel hofft noch

Im Abschlusstraining auf der Großschanze am Montag fehlte Riiber. So müsste er am Dienstag ohne jegliches Training in den olympischen Einzelwettkampf gehen. Eventuell schont man ihn aber auch für den Teamwettkampf am Donnerstag.

Der 24-Jährige war nicht der einzige Top-Kombinierer, der direkt nach seiner Ankunft in China aufgrund eines positives Corona-Tests in Quarantäne musste. Neben ihm erwischte es auch die beiden deutschen Stars Eric Frenzel und Terence Weber sowie den Esten Kristjan Ilves.

Ilves hat die Isolation bereits wieder verlassen dürfen und trainierte am Montag auf der Schanze. Frenzel befindet sich noch in Quarantäne, hofft aber weiter auf einen Start. Für Weber sind die Olympischen Spiele dagegen bereits vorzeitig vorbei. Der 25-Jährige wurde im offiziellen Training am Montag durch den nachnominierten Manuel Faißt ersetzt.

Eurosport-Podcast: Hambüchen & Friends Folge 9 mit Martin Schmitt

Das könnte Dich auch interessieren: Bitter: Olympia für Weber definitiv beendet - Faißt rückt nach

Olympia-Highlights der Nacht: Traum-Kür zu Gold und Frust im Bob

Olympia - Nordische Kombination Spannender Krimi mit Geiger: Graabaks Freundin befürchtete Wehen 11/02/2022 AM 12:14