Die norwegischen Verantwortlichen haben ihre Staffel für den Teamwettkampf am Donnerstag nominiert - Jarl Magnus Riiber sucht man unter den vier Athleten vergeblich.

Olympiasieger Jörgen Graabak , Bronze-Gewinner Jens Luras Oftebro, Espen Andersen und Espen Bjornstad sollen es für die Skandinavier richten.

Für Historisches haben in Peking eben andere gesorgt. Zunächst konnte es bei Riiber wegen seiner Corona-Infektion nicht funktionieren, danach wollte es nicht funktionieren.

Einen Vorsprung von 40 Sekunden ließ der 24-Jährige einfach in Luft aufgehen, als er in der ersten Runde bereits auf Zielgerade eingebogen ist. Im Anschluss hatte er Schwierigkeiten, das Tempo der Führenden zu halten.

Von der Isolation auf den Schanzentisch

"Ich habe mich nicht ganz wohl gefühlt, also glaube ich nicht, dass sich so viel geändert hätte", sagte Riiber nach dem Zieleinlauf am Dienstag bei Eurosport.

Seine Leistung darf aber nicht so einfach unter den Tisch fallen. Immerhin ging es für ihn von einer mehrtägigen Isolation direkt auf den Schanzentisch, wo er mit einer deutlichen Bestweite von 142 Metern an die Spitze flog. Der Fehler in der Loipe hätte jedem passieren können.

Eine Wiedergutmachung wurde Riiber nun aber verwehrt. Ob sich der Norweger im Team von seiner besseren Seite gezeigt hätte, verbleibt im Reich der Spekulation.

