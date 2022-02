Für Jörgen Graabak ist es der zweite Olympiasieg im Einzel. Bereits 2014 hatte er in Sotschi von der Großschanze triumphiert.

"Es ist seltsam. Ich glaube, ich brauche etwas Zeit, um das zu verdauen", so Graabak bei Eurosport Norwegen.

Ad

Bei aller Euphorie angesichts des Olympiasieges wird sich Graabak mit etwas Abstand eingestehen müssen, dass bei dieser "Legendengeburt" auch eine Menge Glück und Drama im Spiel war.

Olympia - Nordische Kombination Drama in der NoKo: Faißt schrammt an Medaille vorbei - Riiber verläuft sich VOR 9 STUNDEN

Denn nach dem Springen lag der 30-Jährige über zwei Minuten hinter dem Führenden Jarl Magnus Riiber, der nach seiner Corona-Quarantäne ein beeindruckendes Comeback feierte. Der norwegische Dominator ging mit großem Vorsprung in die Loipe, ein Kombinations-Märchen schien mehr als möglich.

Packender Vierkampf um Kombi-Gold - Faißt zieht den Kürzeren

Graabak über das Finale: "Ich habe einfach Gas gegeben"

So bildete sich vorne ein Trio um Riiber, Manuel Faißt und Akito Watabe, zu dem Weltmeister Johannes Lamparter auf den nächsten Kilometern aufschloss. Zur Hälfte des Rennens lag Graabak aber immer noch 39 Sekunden hinter den Führenden.

Doch dann bildete er wie beim Wettkampf am vergangenen Mittwoch zusammen mit Vinzenz Geiger den Kopf einer starken mehrköpfigen Verfolgergruppe, die immer näher heranrückte. Im Finale schloss die Gruppe auf und Graabak sicherte sich in einem packenden Zielsprint vor Jens Luraas Oftebro und Akito Watabe Gold . Manuel Faißt wurde Vierte.

"Ich habe gesehen, dass Geiger auf dem letzten Kilometer dran war, und dann musste ich selbst ran. Ich habe einfach Gas gegeben und plötzlich hatte ich die Chance. Es ging nur noch darum, die Lücke zu schließen und es zu versuchen. Ich wurde in der letzten Kurve nach vorne gezogen und hielt bis ins Ziel durch", analysierte Graabak das Finale aus seiner Sicht.

Riiber verläuft sich! Norweger verschenkt 40-Sekunden-Führung

Der ehemalige Weltmeister Bjarte Engen Vik ergänzte: "Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Als wir sahen, dass Riiber aufgeben musste, dachte ich, dass die Medaille weg ist. Aber dann kamen diese beiden Jungs (Grabaak und Oftebro; Anm. d. Red.) förmlich ins Stadion geschossen und holten Gold und Silber. Das hat richtig Spaß gemacht."

Nachrücker Faißt "mehr als stolz" auf Rang vier - Hoffnung auf Teamwettbewerb

Erst Riiber-Drama, dann Doppelsieg: "Achterbahnfahrt" für Norwegen

Norwegens Teamchef Ivar Stuan sprach angesichts des Dramas um Riiber und dem Doppelsieg von Graabak und Oftebro von einer "Achterbahnfahrt. Es ist wirklich schade, was mit Riiber passiert ist, nachdem er beim Springen so hervorragend abgeschnitten hat. Ich habe nach dem Rennen mit ihm gesprochen. Er ist sehr enttäuscht und traurig darüber, was auf der Strecke passiert ist. Ich hoffe, dass er für die Staffel am Donnerstag bereit ist", sagte der 63-Jährige.

Edelmann klagt Norweger an: "Hätte Riiber nicht starten lassen"

Die Norweger gehen nun als Favoriten in den Teamwettkampf am Donnerstag, bei dem alle vier Athleten pro Nation zunächst einen Sprung absolvieren und anschließend fünf Kilometer in der Loipe unterwegs sind.

Härtester Konkurrent der Skandinavier dürfte die deutsche Mannschaft um Großschanzen-Olympiasieger Vinzenz Geiger sein. Vor vier Jahren gewann Deutschland in der Besetzung Eric Frenzel, Vinzenz Geiger, Fabian Rießle und Johannes Rydzek die Goldmedaille.

Geiger und Rydzek scheinen auch diesmal gesetzt. Hinter Frenzel steht nach seiner Corona-Quarantäne noch ein Fragezeichen. Am Dienstag setzte er beim Einzelwettkampf aus. Ob der dreimalige Olympiasieger in der Staffel eingesetzt wird, ist noch offen.

"Harte Tage" überstanden: Frenzel will in Staffel angreifen

Peking 2022: Olympia-News direkt aufs Handy? Hol Dir die Eurosport-App!

Das könnte Dich auch interessieren: Frenzel aus Isolation entlassen: Hoffnung auf Staffel-Start

Der Dominator ist zurück: Riiber springt in eigener Liga

Olympia - Nordische Kombination Frenzel aus Isolation entlassen: Hoffnung auf Staffel-Start VOR 11 STUNDEN