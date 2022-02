"Ich hatte Angst, dass die Geburt gleich beim Langlaufen beginnt, der Puls war bei 200", sagte sie der Zeitung "Verdens Gang". Beim Blick auf die ereignisreichen Szenen im Schlussakt der Nordischen Kombination verwundert das nicht.

Aus dem Nichts griffen Geiger und Graabak plötzlich in die Medaillenentscheidung ein, der Deutsche behielt letztlich die Nase vorn. Der Norweger freute sich indes über Silber. "Ich bin völlig sprachlos über das, was er heute geleistet hat. Ich bin so stolz", ergänzte Bekken.

Die anstehende Geburt seines Sohnes steht für Graabak als Highlight des Jahres fest. "Das Gold ist bereits fix. Es wird also ein gutes Jahr", stellte er schon vor Olympia klar.

Ob seine Freundin erneut dieselben emotionalen Strapazen durchleben muss, hängt wohl ganz vom 30-Jährigen selbst ab.

Am 15. Februar geht er nämlich von der Großschanze aus ins Rennen, zwei Tage später steht der Team-Wettkampf auf dem Programm.

Sollte Graabak dann erneut zu einem derartigen Schlussspurt ansetzen müssen, ist seine Familie nun aber zumindest einmal vorbereitet.

