Bereits auf der Pressekonferenz nach seinem Sprint zu Bronze hatte Greiderer das Einlösen seines Wetteinsatzes angekündigt.

Zusammen mit Teamkollege Franz-Josef Rehrl habe er sich für den Fall eines Medaillengewinns etwas Besonderes überlegt. "Rehrl hat mich gefragt, ob er mir die Haare schneiden darf, wenn ich eine Einzelmedaille hole", erklärte der Österreicher.

"Ich habe das damals als unrealistisch angesehen und gleich zugesagt. Wenn ich so eine mache, ist mir alles gleich", sagte der 28-Jährige gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Rehrl ließ sich diese Chance natürlich nicht nehmen und verpasste seinem Teamkollegen nach dessen Bronze-Triumph einen negativen Irokesen.

Das Ergebnis wurde anschließend auf Instagram zur Schau gestellt.

Fettner neidisch auf Greiderer

Mit Manuel Fettner kommentierte ein weiterer österreichischer Medaillenheld das Geschehen. Angesichts des neuen Haarschnitts seines Kollegen zeigte sich der 36-Jährige fast schon neidisch.

"Also bei dem Haarschnitt, den ich dir einen Tag vor deinem WM-Titel in Oberstdorf verpasst habe, durfte ich nicht so kreativ sein", fügte er augenzwinkernd hinzu.

