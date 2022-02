Nordische Kombination

Olympia 2022 - Nordische Kombination: Eric Frenzel blickt auf die Spiele in Peking zurück - das Interview

Der nordische Kombinierer Eric Frenzel ist nach den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking wieder zuhause und wohl auf. Für den Deutschen startete Olympia alles andere als nach Plan. Frenzel musste nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne. Nach der Isolation konnte er am Team-Wettkampf teilnehmen und gewann Silber. Das komplette Interview mit Frenzel seht ihr im Video.

00:07:19, vor 12 Stunden