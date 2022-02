Für einen Einsatz im Einzel von der Großschanze kommt die Entlassung noch zu früh, dort wird am Dienstag (ab 9:00 Uhr live bei Eurosport) Ersatzmann Manuel Faißt zum Einsatz kommen. Für die Staffel am Donnerstag könnte Frenzel aber ein Thema sein. Dort kann er als erster Kombinierer der Geschichte seine vierte olympische Goldmedaille holen.

"Eric geht es physisch gut, er konnte gut arbeiten. Er hat jeden Tag in seinem Zimmer trainiert. Er macht einen gut aufgestellten Eindruck", hatte DSV-Teammanager Horst Hüttel schon am Vormittag gesagt.

Ad

Der mit Corona infizierte Frenzel befand sich seit Beginn der Winterspiele in Peking in Hotel-Isolation. Hüttel erklärte zudem, Frenzel und dem ebenfalls in Isolation sitzenden Terence Weber als Ausgleich einen Urlaub spendieren zu wollen.

Olympia - Nordische Kombination Negativer Test: Kombinierer Riiber darf auf Olympia-Start hoffen GESTERN AM 07:34

"Wir haben uns zusammen mit dem DOSB überlegt, den beiden Athleten, die so lange in Quarantäne waren, genau für diese Tage einen Urlaub zu finanzieren, mit ihren Familien zusammen. Denn nicht nur den Athleten ging es schlecht, auch den Familien", sagte Hüttel. Die Geste solle Frenzel und Weber "Mut machen, wieder nach vorne zu blicken".

"Heute ist der Tag vor dem Wettkampf, daher können wir nicht mehr länger warten", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch: "Darum haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir Terence Weber rausnehmen und Manuel Faißt dafür starten lassen. Alles weitere werden wir sehen."

Das könnte Dich auch interessieren: Fragezeichen hinter Riiber nach Quarantäne-Ende - Bangen um Frenzel

(SID)

Frenzel gibt Update aus der Isolation - und macht Fans Hoffnung

Olympia - Nordische Kombination Ein Funke Hoffnung bleibt: Frenzel läuft die Zeit davon GESTERN AM 04:54