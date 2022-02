Goldkandidat Riiber, der im Weltcup acht Saisonsiege gefeiert hat, war kurz vor Beginn der Winterspiele in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Am Samstag läuft zwar seine zehntägige Quarantäne ab, allerdings sind seine CT-Werte weiterhin zu niedrig.

Ändert sich das nicht, darf Riiber weder im Einzel am Dienstag noch in der Staffel am Donnerstag starten.