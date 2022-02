Nordische Kombination

Olympia 2022: Ryota Yamamoto springt Schanzenrekord von der Normalschanze - Führender nach dem Springen

Der Japaner Ryota Yamamoto springt von der Normalschanze in der Nordischen Kombination bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking Schanzenrekord. Mit 108 Metern geht Yamamoto als Führender in die Langlauf-Loipe. Er hat 38 Sekunden Vorsprung auf den Zweiten Lukas Greiderer und 40 Sekunden auf den Dritten Julian Schmid.

00:01:06, Gestern Am 09:38