Mit müden Augen saß Vinzenz Geiger am Morgen nach seiner Heldentat bei der Pressekonferenz.

Der nächtliche Smartphone-Marathon hatte den Kombinations-Olympiasieger beinahe mehr erschöpft als sein unglaublicher Sturmlauf aus der Isolation zu Gold. "Ich habe bis zum Einschlafen Glückwunsch-Nachrichten beantwortet, heute Morgen dann wieder eine Stunde lang", sagte der 24-Jährige: "Schnell zu sein, ist mir sehr wichtig."

Ad

Dem wird auch keiner seiner Gegner widersprechen, die bei Geigers sagenhaftem Olympiasieg nur noch die Ski-Enden des Allgäuers zu sehen bekamen. "Ich war in der Loipe unkaputtbar und habe mich auch so gefühlt", sagte Geiger: "Heute, wo der Druck abgefallen ist, merke ich aber, wie kaputt ich bin."

Olympia - Nordische Kombination "Sehr skeptisch": Hoffnung auf Frenzel-Rückkehr schwindet GESTERN AM 11:09

Nach einer turbulenten Woche darf Geiger, der sich mit offiziellem Isolations-Ende Punkt 00.00 Uhr am Donnerstagmorgen ein kleines Getränk mit den Kollegen gönnte, nun erstmal durchatmen. Seinen nächsten Wettkampf-Einsatz hat er erst am Dienstag. "Die Pause wird mir gut tun", sagte Geiger. Und sie wird ihm helfen, seine unwahrscheinliche chinesische Geschichte einzuordnen.

Kombi-Wahnsinn! Geiger rollt das Feld von hinten auf und stürmt zu Gold

Leistung überrascht selbst erfahrenen Bundestrainer

Veni, Vidi, Vinzi: Die Story vom Kombinierer, der aus der Corona-Isolation kam und die Konkurrenz in Grund und Boden lief, gehört schon jetzt zu den großen deutschen Olympia-Geschichten. Vom Team isoliert, weil er im Flieger neben dem infizierten Eric Frenzel gesessen hatte, nur unter nervigen Umständen zum Training zugelassen, im Wettkampf zunächst deutlich zurück, trotz seines besten Sprungs in Peking: "Ich dachte, es wäre ums Arschlecken zu wenig", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch.

Doch in der Loipe wurde der Corona-Pechvogel zum Zauberer, auf einmal herrschte eine "Vinzidenz" von 100. "Ich bin immer noch geflasht", sagte Weinbuch am Tag nach Geigers Wunderlauf von Platz elf zu Gold: "So etwas habe ich in meiner Trainerlaufbahn noch nicht erlebt."

Und Weinbuch hat in 26 Bundestrainer-Jahren verflucht viel erlebt.

Geiger, typisch für den - abseits der Loipe - zurückhaltenden und nun zweimaligen Olympiasieger, wollte seine persönliche Peking-Odyssee nicht zu hoch hängen.

Natürlich sei dies "eine Riesenscheiße" gewesen, sagte er: "Aber mehr mitgenommen hat mich die Isolation von Eric und Terence."

Kehren die "Gefangenen" noch zurück?

Dass Geiger im größten Glücksmoment an die positiv getesteten Kollegen Frenzel und Weber erinnerte, die "noch immer eingesperrt" (Weinbuch) sind, zeige den Teamgeist, sagte der Bundestrainer: "Das belastet die Mannschaft aber sehr, deshalb können wir uns gar nicht richtig freuen."

Frenzel gibt Update aus der Isolation - und macht Fans Hoffnung

Noch hofft Weinbuch auf die Rückkehr der "Gefangenen" für die Großschanzen-Wettbewerbe am Dienstag und Donnerstag. Aber selbst dann werden sie mindestens eine Woche ohne spezifisches Training gewesen sein. "Keine Ahnung, wie ihr Zustand ist", sagte der Coach: "Da kommen einige Probleme auf uns zu."

(SID)

Olympia - Nordische Kombination Mit Frenzel als Edelfan: Kombinierer starten Goldjagd in Peking 08/02/2022 AM 11:48