Nordische Kombination

Olympia 2022, Nordische Kombination: Eric Frenzel greift nach Isolation wieder an - "Harte Tage" überstanden

Olympiasieger Eric Frenzel greift nach Isolation in Peking wieder an: Er hat "harte Tage" überstanden und will nun im Team-Wettbewerb der Nordischen Kombinierer endlich zurückschlagen.

00:02:56, vor 6 Minuten