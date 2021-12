Nordische Kombination

Was ist Nordische Kombination? Die Events bei der Medaillenjagd auf Schanze und in der Loipe bei Olympia in Peking 2022

Was ist Nordische Kombination? Die Events bei der Medaillenjagd auf Schanze und in der Loipe bei Olympia in Peking 2022 im Erklärvideo: Die wichtigsten Infos und Regeln zu dieser Sportart, in der es traditionell oft Edelmetall für deutsche Athleten gab. Bei den Winterspielen im Februar gibt es für das DSV-Team mit Eric Frenzel, Johannes Rydzek, Terence Weber, Fabian Rießle und Vinzenz Geiger.

