Nordische Kombination

Olympia 2022: - Vinzenz Geiger kann den Traum von Gold immer noch nicht fassen: "Es ist immer noch unglaublich"

Nach seiner unglaublichen Aufholjagt in der Nordischen Kombination blickt Vinzenz Geiger bei "Hambüchen & Friends" auf sein Gold-Rennen zurück. Geiger, der nach dem Springen als elfter Starter in die Loipe gegangen ist, hat auch während des Rennens keinen Gedanken an eine Medaille verloren: "Das sich das so ausgehen sollte, vor allem mit Gold, an das hab ich nie gedacht vor dem Zielstrich."

00:04:03, vor einem Tag