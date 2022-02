Nordische Kombination

Olympia 2022 - Nordische Kombination: Vinzenz Geiger unterstreicht mit seinem Sprung deutsche Medaillenambitionen

Deutschland ist nach drei von vier Springern im Teamwettkampf in der Nordischen Kombination bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking vorbei dabei. Vinzenz Geiger springt auf 133 Meter und hält die Deutschen in Schach. Seinen Sprung im Teamwettbewerb seht ihr im Video.

00:01:07, vor 12 Stunden