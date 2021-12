Anders als gewohnt mussten Geiger, Riiber und Co. am Samstag zunächst laufen, die Entscheidung fällt somit ab 15.00 Uhr (ARD und Eurosport) auf der Schanze.

Grund für die kurzfristige Änderung waren die schwierigen Windverhältnisse, die weder am Freitag noch am frühen Samstag ein Springen zuließen. Für den Nachmittag hoffen die Veranstalter auf bessere Verhältnisse.

Ad

Riiber kam 0,5 Sekunden vor Geiger in Ziel. Auch Johannes Rydzek (beide Oberstdorf/4.), Eric Frenzel (Geyer/6.), Fabian Rießle (Breitnau/7.) und Terence Weber (Geyer/8.) liegen gut im Rennen. Allerdings sind die Abstände, die nun in Punkte umgerechnet werden, äußerst gering - die besten 19 Läufer lagen gerade einmal 11,7 Sekunden auseinander.

Lillehammer Zweiter Sieg im zweiten Rennen: Hansen bleibt ungeschlagen 04/12/2021 AM 16:46

Auch die Frauen gingen zunächst in die Loipe, wo die 17 Jahre alte Cindy Haasch (Ruhla) als Dritte über 5 km ihre Stärken ausspielen konnte. In Führung liegt Ida Marie Hagen, als Favoritin geht Weltmeisterin Gyda Westvold Hansen (beide Norwegen) in das für 16.30 Uhr geplante Springen.

Das Massenstart-Format war früher durchaus üblich, wird heute im Weltcup aber kaum noch angewendet.

Das könnte Dich auch interessieren: Starker Frenzel läuft in Lillehammer aufs Podest

(SID)

"Unfassbar": Riiber fliegt in Lillehammer allen davon

Lillehammer Haasch beschert Kombiniererinnen den nächsten Top-Ten-Platz 04/12/2021 AM 16:27