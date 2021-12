Nordische Kombination

Ramsau - Riiber springt der Konkurrenz davon und geht als Führender in die Loipe: "Von einem anderen Stern"

Jarl Magnus Riiber sorgt auch in Ramsau für Furore: Der Norweger deklassierte am Samstag mit einem sensationellen Sprung auf 102,0 m die Konkurrenz und sorgte damit für den weitesten Flug des Vormittags. Der 24-Jährige geht daher mit 48 Sekunden Vorsprung in den 10-km-Skilanglauf. Auf Rang zwei liegt zur Halbzeit der Deutsche Julian Schmid (93,5 m).

00:01:25, vor einer Stunde