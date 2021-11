Nordische Kombination

Terence Weber gewinnt das Kombinationsspringen in Ruka und geht als Führender in den Skilanglauf

Beim Weltcup der Nordischen Kombination in Ruka ist dem Deutschen Terence Weber der weiteste Sprung gelungen. Weber landete bei 136,5 m und geht als Führender in den 10-km-Lauf am Nachmittag. Dominator Jarl Magnus Riiber wurde schon im Qualifikationsspingen disqualifiziert und fehlt beim Skilanglauf.

00:00:52, vor einer Stunde