Nordische Kombination

Schonach: Riiber und Lamparter im direkten Duell um den Gesamtweltcup - Geiger läuft aufs Podest

Gerade einmal einen Punkt trennen Jarl Magnus Riiber und Johannes Lamparter im Gesamtweltcup vor dem letzten Saisonrennen in Schonach. Nachdem Lamparter in der Loipe nach einer grandiosen Aufholjagd zum Norweger aufschließen konnte, kommt es am letzten Anstieg zum direkten Duell um die große Kristallkugel. Dahinter stürmt Vinzenz Geiger aufs Podest. Das dramatische Finale im Video.

00:02:21, vor einer Stunde