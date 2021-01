Der 32 Jahre alte Eric Frenzel, der alleine in Seefeld 13 Weltcuprennen gewonnen hat und dort 2019 Weltmeister von der Großschanze geworden war, setzte sich im Spurt einer Verfolgergruppe durch und hatte nach dem Langlauf-"Marathon" über 15 km 47,7 Sekunden Rückstand auf Jarl Magnus Riiber, der sich im Sprint um den Sieg vor dem Finnen Ilkka Herola und dem Japaner Akito Watabe durchsetzte.

Der 23 Jahre alte Norweger Riiber hatte auch die ersten beiden Rennen am Freitag und Samstag gewonnen, insgesamt siegte er im sechsten Wettkampf in Folge in Seefeld - Frenzels Serie steht bei elf Seefeld-Tagessiegen nacheinander von 2013 bis 2016.