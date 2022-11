Vinzenz Geigers furiose Aufholjagd auf dem Schlusskilometer der Einzel-Entscheidung bei den Olympischen Spielen 2022 von Peking wird wohl für immer in Erinnerung bleiben. Dank seines atemberaubenden Spurts lief der 25-Jährige, der mit 1:26 Minuten Rückstand ins Rennen gestartet war, allen davon und sicherte sich Olympia-Gold.

Ein Moment für die Ewigkeit - auf dem sich Geiger aber nicht ausruhen will.

Ad

"Der Olympiasieg im Einzel ist einmalig. Das nimmt mir schon etwas Druck von den Schultern", erklärte Geiger im exklusiven Interview mit Eurosport.

Nordische Kombination IOC trifft harte Entscheidung: Keine Kombiniererinnen bei Olympia 2026 UPDATE 24/06/2022 UM 17:36 UHR

Nichtsdestotrotz sieht sich der DSV-Star nicht an der Spitze des Feldes. "Wenn man Jarl Magnus Riiber sieht, der der Dominator ist, dann ist man immer selbst der Jäger. Da wird es schwierig, zum Gejagten zu werden."

Kombi-Wahnsinn! Geiger rollt das Feld von hinten auf und stürmt zu Gold

Geiger: Standing im deutschen Team hat sich nicht verändert

Auch in den eigenen Reihen will sich Geiger nicht als Leitwolf präsentieren.

"Von den Leistungen her war ich in den vergangenen beiden Saisons der beste Deutsche. Was das Standing aber angeht, respektieren wir uns alle", führte er aus.

Eric Frenzel sei angesichts seiner zahlreichen Erfolge auf der großen Bühne ohnehin der ideale Anführer. "Eric bleibt der erfahrene Leader und daran wird sich auch nichts ändern. Das passt mir gut."

Geiger sorgt sich um Zukunft der Nordischen Kombination

Im Vorfeld des Weltcup-Auftakts im finnischen Ruka (24. bis 27. November) drängt sich unter den Nordischen Kombinierern auch die Frage nach der Zukunft der eigenen Sportart auf. Die jüngste Entscheidung des internationalen Olympischen Komitees, die Nordische Kombination der Damen nicht zu den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo zuzulassen , schlug international hohe Wellen.

Für eine Aufnahme ins Programm 2030 wolle das IOC eine "deutliche Entwicklung" sehen. Insgesamt würde die Sportart in zu wenigen Nationen betrieben. Bemängelt wurde unter anderem, dass die insgesamt 27 Medaillen bei den letzten drei Winterspielen in der Nordischen Kombination der Herren nur an Sportler aus vier Nationen gingen.

Diese Entwicklung beunruhigt Geiger. "Ich mache mir schon Sorgen und kann die Entscheidung nicht nachvollziehen", erklärte er. "Wir müssen uns nicht neu erfinden, sondern sollten unsere Stärken verbessern und die kleinen Nationen unterstützen."

Dabei bezieht er sich - ähnlich wie sein Teamkollege Frenzel im Eurosport-Interview - auf die ungleichen Verhältnisse unter den Verbänden. Neben Deutschland, Österreich und Norwegen gibt es nämlich kaum eine Nation, die sich dauerhaft in der Spitzengruppe halten kann. "Das war eine Warnung und dagegen müssen wir etwas tun", erklärte Geiger und forderte finanzielle Unterstützung für kleinere Verbände.

Das könnte Dich auch interessieren: Hüttel irritiert über IOC-Entscheid: "Für mich nicht nachvollziehbar"

Frenzel exklusiv: Planica soll zum "kleinen Wintermärchen" werden

Nordische Kombination Frenzel und Co. in Sorge: Tag der Wahrheit für die Kombination UPDATE 23/06/2022 UM 10:47 UHR