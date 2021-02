Natürlich, die Zuschauer fehlen in Oberstdorf, aber nach fast 100 Jahren herrscht am Samstag endlich Schanzengleichheit, und das zählt. "Das ist ein Meilenstein. Jetzt sind wir komplett", sagte DSV-Funktionär Horst Hüttel im "SID"-Gespräch vor der lang ersehnten Premiere.

Besonders für Jenny Nowak geht ein Traum in Erfüllung, wenn im Allgäu erstmals eine Weltmeisterin ermittelt wird (Springen 10:00/Skilanglauf 15:30 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn!) . Die Sächsin ist erst 18 Jahre alt, und doch ist sie eine Pionierin ihrer Disziplin.

Nowak wurde 2020 in Oberwiesenthal Junioren-Weltmeisterin, bei der "großen" WM gehört sie aber ebenso wie die erfahrene Svenja Würth nicht zu den Medaillen-Kandidatinnen. Als Skispringerin hat Würth bereits an zwei Weltmeisterschaften teilgenommen, dann stieg sie um. "Ich hatte mit Ausdauer gar nichts zu tun, habe bei Null angefangen. Fünf Kilometer können lang sein", sagt die 27-Jährige mit einem Lächeln.

"In den nächsten Jahren wollen wir vier Wochenenden im Kalender haben. Schön wäre es, Weltcups zusammen mit den Männern auszutragen. Da sollte uns Biathlon als Beispiel dienen", sagt Hüttel. Und natürlich erhoffen sich Nowak, Würth und Co. auch eine Aufnahme in das Olympiaprogramm für 2026, die Entscheidung fällt im Sommer 2022.