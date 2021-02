"Die Ausgangslage ist nicht schlecht. Heute ist viel drin im Rennen, es wird aber hart und schwer. Mal schauen, wer am Ende die meisten Körner hat", sagte Eric Frenzel, der nach dem Springen auf Rang acht liegt. Der Langlauf beginnt um 16:00 Uhr (live bei Eurosport 2).

Der Sachse geht mit einem Rückstand von 40 Sekunden auf den führenden Ryota Yamamoto in die Loipe, der Japaner hat seine Stärken aber auf der Schanze. Zudem kann Frenzel gemeinsam mit Team-Olympiasieger Fabian Rießle, der nur eine Sekunde nach ihm startet, einen Zug bilden. Titelverteidiger Jarl Magnus Riiber wurde im Springen Dritter und ist mit 22 Sekunden auf Yamamoto von Beginn an in Sichtweite.