Nordische Kombination

WM Oberstdorf - Eric Frenzel überzeugt auf der Normalschanze: "Kein schlechter Sprung"

Kombinierer Eric Frenzel bringt sich mit einem Sprung auf 101 Meter auf der Normalschanze bei der ersten WM-Entscheidung in Oberstdorf in eine gute Ausgangsposition für den 10-km-Langlauf am Nachmittag.

00:00:56, 8 angesehen, vor 22 Minuten