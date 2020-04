Olympische Spiele

Von Newark bis Moskau: So schuftet die Turn-Elite für den großen Traum

Hier ist die sechste Folge der Turn-Show All Around - und ein Rückblick in die Zeit vor Ausbruch der SARS-CoV-2-Pandemie: Yile erholt sich allmählich von ihrer Verletzung, Morgan freut sich über die Entwicklung neuer Skills, und Angelina genießt Weihnachten in Moskau. All Around ist die erste originelle Turn-Doku-Serie von Olympic Channel, mit neuen Folgen, die monatlich veröffentlicht werden.