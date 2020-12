Kompromiss statt harter Bestrafung: Russland wird nach einem juristischen Teilsieg nur in den kommenden zwei Jahren von den großen Bühnen des Weltsports ausgeschlossen. Der Internationale Sportgerichtshof CAS halbierte am Donnerstag in einer wegweisenden Entscheidung die im Dezember 2019 durch die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) ausgesprochene Sperre von vier Jahren.

Dennoch darf Russland als Nation nicht an den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio 2021 (Sommer) und Peking 2022 (Winter) teilnehmen.

"Das Gremium hat die Konsequenzen verhängt, um die Art und die Schwere widerzuspiegeln und um sicherzustellen, dass die Integrität des Sports gegen die Geißel des Dopings gewahrt bleibt", hieß es in einer Mitteilung des CAS. Das Gremium habe "Fragen der Verhältnismäßigkeit und insbesondere die Notwendigkeit berücksichtigt, einen kulturellen Wandel herbeizuführen und die nächste Generation russischer Athleten zu ermutigen, an einem sauberen internationalen Sport teilzunehmen."

Auch die Nationale Anti Doping Agentur NADA hätte sich eine härte Bestrafung gewünscht, das Sanktionsmaß von zwei Jahren "erstaune", so die Vorstandsvorsitzende Andrea Gotzmann: "Der langjährige Betrug an den sauberen Athletinnen und Athleten und der gesamten Sportwelt ist inakzeptabel und hätte aus unserer Sicht die größtmöglichen Konsequenzen haben müssen."

Russische Sportler werden nach dem Urteil nicht per se verbannt. Sie dürfen unter bestimmten Bedingungen als "neutrale Athleten" an diesen Wettbewerben teilnehmen. Auch dort erzielte Russland einen Erfolg. So darf zwar die russische Flagge nicht gezeigt und die russische Hymne nicht gespielt werden, allerdings gibt es auch Zugeständnisse. So darf beispielsweise der Name "Russland" auf der Ausrüstung erscheinen, wenn auch nur mit dem Zusatz "neutraler Athlet".