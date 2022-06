Die zentrale Veranstaltung in Deutschland findet im Deutsche Sport & Olympia Museum (DSOM) in Köln statt und die Deutsche Olympische Akademie (DOA) organisiert ein buntes Bewegungs- und Bildungsprogramm für Schulklassen der Jahrgangsstufen drei bis sechs in ganz Nordrhein-Westfalen.

Besonders im Fokus stehen auch das 50. Jubiläum der Sommerspiele 1972: Dazu wird im Münchner Olympiapark ein Olympic Day Run rund um das Olympiastadion für Kinder angeboten. Zusätzlich können sich alle Sportfans beim Auftakt des "Festival des Spiels, Sports und der Kunst" in diversen Sportarten wie Fechten, Rollstuhlbasketball oder Badminton versuchen.

Ad

In Kiel, wo damals die Olympia-Segelwettbewerbe ausgetragen wurden, finden in der ganzen Stadt unter dem Motto "5 Olympische Ringe – 5 Sonderaktionen" Angebote rund um die Olympischen Spiele statt. Besonderes Highlight ist die Möglichkeit, sich mit einer Olympischen Fackel fotografieren zu lassen und ebenfalls verschiedene olympische Sportarten auszuprobieren.

Olympia 2024 Chance auf Paris 2024 - IOC vergibt 44 Olympia-Stipendien an Flüchtlinge 16/06/2022 AM 16:01

Seit 1948 laden jedes Jahr am Olympic Day die Olympische Bewegung und der Sport mit kreativen Aktionen weltweit alle Menschen dazu ein, aktiv zu werden und Gemeinschaft zu erleben - losgelöst von Alter, Geschlecht oder Fitnesszustand.

Eurosport begleitet den Sport in seiner ganzen Bandbreite auch rund um den Olympic Day: Wie das ganze Jahr hinweg präsentieren wir eine Vielzahl an Olympischen Sportarten im Programm - in dieser Woche u.a. mit Liveübertragungen der folgenden Wettbewerbe:

Sportklettern: Weltcup in Innsbruck

Weltcup in Innsbruck Fechten: Europameisterschaft in Antalya

Europameisterschaft in Antalya Judo: Grand Slam aus Ulaanbaatar

Grand Slam aus Ulaanbaatar Kanu: Weltcup in Ljubljana

Weltcup in Ljubljana Tennis: WTA-Turnier in Bad Homburg

WTA-Turnier in Bad Homburg Springreiten: Global Champions Tour in Paris

Global Champions Tour in Paris Radsport: Tour de Suisse der Frauen, Landesmeisterschaften aus verschiedenen europäischen Ländern

Das könnte Dich auch interessieren:Chance auf Paris 2024 - IOC vergibt 44 Olympia-Stipendien an Flüchtlinge

Olympic Day 2022: Sport und Bewegung unter dem Motto #MoveForPeace

Olympische Spiele Olympic Day 2022: Sport und Bewegung unter dem Motto #MoveForPeace VOR EINER STUNDE