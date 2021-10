"Wir freuen uns sehr, dass wir unserem Team Deutschland auch nach diesen besonderen Spielen einen stimmungsvollen Empfang bereiten konnten", sagte Hörmann:

"Die Athletinnen und Athleten waren in den Tagen in Tokio großartige sportliche Botschafter und haben unser Land hervorragend vertreten. Sie haben einen unglaublichen Zusammenhalt gezeigt, sind zu einem echten Team zusammengewachsen und in der Pandemie ihrer besonderen Verantwortung gerecht geworden."

Anschließend lud der DOSB seine Teammitglieder zu einer Abschlussfeier im "Deutschen Haus at Home" ein. Im Restaurant "Oosten" in Frankfurt fanden sich rund 300 Gäste ein.

Olympia Tokio 2020 Deutschland liefert schwächstes Olympia-Ergebnis seit Wiedervereinigung 08/08/2021 AM 21:04

In Tokio hatte es aufgrund der Corona-Regeln kein Deutsches Haus gegeben.

Das könnte Dich auch interessieren: Deutsche Frauenpower in Tokio - Männer schwächelten

(SID)

One Hot Minute: Alle deutschen Goldmedaillen in 60 Sekunden

Olympia Tokio 2020 Krönung für Gold-Kanut: Rauhe wird Fahnenträger bei Schlussfeier 07/08/2021 AM 06:36