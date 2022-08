Nicht um jeden Preis heißt: Zunächst soll das "Warum" verdeutlicht und ausdiskutiert werden, "also wenn Sport, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in einem offenen Prozess eine Bewerbung entwickelt haben, die von großen Teilen der Bevölkerung akzeptiert oder bestenfalls sogar mitgetragen wird", sagte der DOSB-Vorsitzende Torsten Burmester. Dafür soll eine "Roadmap" erstellt werden, deren Ziel noch nicht festgelegt ist.

Die Findungsphase soll zwei Jahre dauern, infrage käme eine Bewerbung frühestens um die Winterspiele 2034 oder die Sommerspiele 2036. "Vielleicht", schränkte Burmester ein, kämen die Spiele aber "auch erst zu einem späteren Zeitpunkt infrage. Oder überhaupt nicht. Das werden wir sehen."

Ad

Am Anfang steht die Frage: Würde eine Bewerbung von der Bevölkerung, deren Meinung der DOSB in einer noch ungeklärter Form einholen will, mitgetragen werden?

Olympische Spiele Olympia in Deutschland? Mihambo: "Wichtiger, die Werte zu leben" UPDATE 23/08/2022 UM 15:24 UHR

Der frühere DFL-Chef Christian Seifert würde sich diese Gedanken nicht machen. "Angesichts mancher politischen Maßnahmen der jüngeren Vergangenheit frage ich mich schon, warum man ausgerechnet für eine Olympiabewerbung eine Bürgerbefragung braucht", sagte er dem "Spiegel". Seifert fordert "eine klare politische Entscheidung, dass wir uns für Spiele in Deutschland bewerben". Der Sport und seine Großereignisse seien "Kitt für die Gesellschaft".

Olympia in Deutschland? Mihambo: "Wichtiger, die Werte zu leben"

Vorstellungen des IOC entscheidend

Beim DOSB wird die Vorgehensweise anders gesehen. "Es ist unabdingbar", sagte Stephan Brause, Leiter des DOSB-Exekutivbüros, dass zunächst ein "intensiver und vor allem ergebnisoffener, partizipativer Meinungsbildungsprozess mit möglichst großen Teilen der Zivilgesellschaft" zu durchlaufen sei. "Wir müssen uns intensiv mit der Frage beschäftigen, wo die Mehrwerte für alle Teile der Bevölkerung liegen, wir müssen aufklären und informieren."

Der Erfolg einer Bewerbung hinge allerdings bei aller Begeisterung dafür nicht zuletzt von den Vorstellungen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) ab. Der DOSB möchte Spiele, betonte Burmester, die "allerhöchsten Ansprüchen in Bereichen wie Menschenrechte, Diversität und Nachhaltigkeit genügen".

So sei etwa "unabdingbar", dass dafür "zu 100 Prozent" auf bestehende Sportstätten zurückgegriffen werden müsse.

Olympiasiegerin fordert klare Signale

Olympiasiegerin Ingrid Mickler-Becker fordert in diesem Zusammenhang klare Signale und Zugeständnisse des IOC. "Wer sich zuerst bewegen muss, um überhaupt daran zu denken, Olympische Spiele in Deutschland durchzuführen, ist das IOC", sagte die Staffel-Goldmedaillengewinnerin von 1972. Sie erwarte vor allem, dass das IOC eine Abkehr vom "Gigantismus" vollziehe. Ansonsten "würde ich mir wünschen, dass sich Deutschland nicht bewirbt".

Weikert entgegnete, er sei der Meinung, dass das IOC in der Tat "auch begriffen habe", dass die Nachhaltigkeit ein entscheidender Faktor bei künftigen Bewerbungen und Ausrichtungen sei. Er sei darüber bereits "in ständigem Austausch" mit IOC-Präsident Thomas Bach. "Wir werden keine Spinnereien machen, sondern eine solide Bewerbung abgeben, wenn es dazu kommt. Alles andere ist Irrsinn."

Zunächst soll der Mitgliederversammlung des DOSB am 3. Dezember in Baden-Baden eine "Roadmap" für die "nächsten zwei Jahre" vorgestellt werden, sagte Brause. Am Ende der Roadmap soll dann "die finale Entscheidung" stehen, "ob Deutschland sich erneut um Olympische und Paralympische Spiele bewirbt. Oder eben nicht."

(SID)

"Offene Spiele": Der Olympia-Countdown für Paris 2024 läuft

Olympische Spiele Zwei Visionäre: Wie Olympia 1972 nach München kam UPDATE 23/08/2022 UM 13:04 UHR