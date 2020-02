Wie sich der Hobby-Skifahrer Frank Buschmann gegen das Snowboard-Ass schlägt, erfahrt ihr im Video:

Video - Ski vs Snowboard: Kult-Kommentator "Buschi" im Duell mit Seriensiegerin Hofmeister 06:04

Nach dem langen Tag auf der Piste haben sich "Buschi" und Ramona noch auf der Hütte getroffen. Ramona hat mit "Buschi" über ihre Anfänge, den Snowboardsport und die Nationalmannschaft gesprochen:

Warum hast Du Dich fürs Snowboarden und nicht für das Skifahren entschieden?

Ramona Hofmeister: Skifahren konnte ich nie so richtig. Das Snowboarden lag mir bereits früher deutlich besser. Zudem haben mich meine beiden großen Schwestern beeinflusst, die es beide ebenfalls gemacht haben. Daher habe ich mich dafür entschieden und wollte es dann auch durchziehen.

Wäre ein Abstecher in die alpine Skiwelt, wie es z.B. Ester Ledecka sehr erfolgreich vorgemacht hat, für Dich vorstellbar?

Hofmeister: Ich ziehe meinen Hut vor Ester und habe den größten Respekt davor. Die Disziplinen sind extrem unterschiedlich und ich stelle mir bis heute die Frage, wie sie das geschafft hat. Wie gesagt bin ich nicht so sehr begabt im Skifahren. Deswegen glaube ich nicht, dass mir das gleiche Kunststück wie Ester gelingen wird.

Frank Buschmann und Ramona Hofmeister

Wie schwer war für Dich der Weg bis in die Nationalmannschaft zu kommen?

Hofmeister: Ich hatte das große Glück, mir darüber relativ selten Gedanken machen zu müssen. Für mich stand immer der Spaß im Vordergrund und ich war auch noch ziemlich gut in dem, was ich mache. Von daher habe ich mir eigentlich nie Gedanken über irgendwelche Anforderungen gemacht. Tatsächlich waren wir in Berchtesgaden eine Truppe von ca. 30 Nachwuchstalenten, von denen es letztendlich ein paar geschafft haben, aber für mich stand der Spaß an erster Stelle. Das ist auch übrigens heute noch so, ohne Leidenschaft würde es bei mir glaube ich nicht funktionieren.

Glaubst Du, dass die Snowboarder es eines Tages aus dem Schatten der Skifahrer schaffen?

Hofmeister: Natürlich wäre so etwas sehr schön. Aktuell ist unser Team so stark, wir stehen jedes Wochenende in mehreren Wettbewerben auf dem Podest. Ich spüre definitiv ein wachsendes Interesse an unserer Sportart und dem Snowboardsport allgemein. Ich glaube aber trotzdem, dass es für uns Snowboarder schwierig wird, den lpinen Skisport zu überholen. Wir geben die Hoffnung aber nicht auf.

