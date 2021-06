Olympische Spiele

Die großen Olympia-Geschichten: Dawn Fraser schwimmt zum Gold-Triple

Dawn Fraser ist eine der erfolgreichsten Schwimmerinnen des 20. Jahrhunderts und war die erste von drei Schwimmer*innen in der Geschichte, die bei drei Olympischen Spielen in Serie Einzel-Gold in der gleichen Disziplin gewann: den 100 Metern Freistil. Hinter dem Erfolg verbirgt sich auch eine große Tragödie. Fraser blieb für die meisten Australier stets "Our Dawn".

