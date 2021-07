Olympische Spiele

Die großen Olympia-Geschichten: Die Geschichte von Muhammad Ali

Als Cassius Clay geboren, änderte der populärste Boxer aller Zeiten seinen Namen später in Muhammad Ali. Die bewegende Geschichte der Sport-Ikone, die 1960 in Rom die olympische Goldmedaille gewann und 1996 das olympische Feuer in Atlanta entzüdente, im Video.

00:06:02, vor 3 Stunden