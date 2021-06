Olympische Spiele

Die großen Olympia-Geschichten - Strug: Golden Girl mit dem Herz einer Löwin

Kerri Strug war nicht die talentierteste Athletin der Turnmannschaft der US-Damen bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta. Doch es war ausgerechnet die schüchterne 18-Jährige, die am 23. Juli 1996 im Rampenlicht stand und mit einem Sprung unter Schmerzen die Goldmedaille sicherte. Ein Moment für die Ewigkeit, der in die olympische Geschichte einging.

