Olympische Spiele

Die großen Olympia-Geschichten: Steven Bradbury - vom Pechvogel zum goldenen Glückspilz in Salt Lake City 2002

Steven Bradbury lag im Finale über 1000 m hoffnungslos zurück, doch am Ende bejubelte der Australier das erste Gold für sein Land bei Winterspielen. Besonders kurios: In der letzten Kurve stürzte ein Läufer und riss die drei anderen mit. Bradbury fuhr in aller Ruhe an allen vorbei und als Erster über die Ziellinie.

00:06:02, vor einer Stunde