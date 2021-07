Gold und Flamme. Ein kraftstrotzender Teenager im Ring. Ein kranker Mann vor einem Milliardenpublikum. Zwei Epochen. Zwei Spiele. Zwei Namen. Ein Mann. Seine Geschichte.

Muhammad Ali wurde durch seine Profikämpfe gegen Sonny Liston, Joe Frazier oder George Foreman eine Legende in seinem Sport. Und doch wird er immer auch mit der Geschichte der Olympischen Spiele verbunden sein. Es waren nicht die Olympischen Spiele, die Ali zu "The Greatest" machten, aber seine Auftritte bei Olympia markierten Anfang und Ende dieses Jahrhundertsportlers in den Augen der Öffentlichkeit.

Schon allein deshalb haben seine Namen - Cassius Clay oder später Muhammad Ali - einen ganz eigenen Platz im kulturellen Erbe der Spiele.

Essential Stories Bob Beamon - Sensationssprung ins 21. Jahrhundert 13/07/2021 AM 01:16

Der Weg von Cassius Clay zu Muhammad Ali war gespickt von großen Erfolgen und ebenso großen Kontroversen. Und als "Ali" wurde Clay zu einem der bekanntesten Menschen auf dem Planeten: mutig, großmäulig, witzig, charmant, charismatisch, unwiderstehlich. Ein Größenwahnsinniger, von seiner eigenen Größe berauscht. Seine Mutter soll schon kurz nach seiner Geburt davon überzeugt gewesen sein, dass ihr kleiner Clay ein richtig großer Dickkopf ist. Sie musste es wissen.

Muhammad Ali in seinem Element im Ring Fotocredit: dpa

Nur eine von vielen Mythen um seine Legende.

Cassius war zwölf Jahre alt, als er zum ersten Mal ein Fitnessstudio betrat - das Colombia Gym in Louisville. Geführt wurde es von Joe Martin, seinem späteren Trainer und Mentor in seiner Heimatstadt. "Ich werde der Größte sein, ich werde Weltmeister im Schwergewicht!", brüllte er jedem zu, der ihm nicht aus dem Weg ging. Mit seiner Art machte er sich bei seinen Sportkollegen nicht gerade beliebt, sie hatten bald genug von seinen Sprüchen.

Joe Martin allerdings war von Anfang an von den Fähigkeiten des großmäuligen Teenagers überzeugt, der jugendliche Boxer Clay besaß alle Anlagen eines künftigen Champions.

Alis Angst vorm Fliegen

In seiner 1975 erschienenen Autobiografie "The Greatest - My Own Story" hielt Ali die Rolle, die Joe Martin bei seinem Aufstieg spielte, ziemlich klein. Dabei ist allgemein bekannt, dass Martin für vieles die Saat legte, was Clay später erfolgreich machte. Er brachte ihm bei, wie er boxte, er polierte seine Ecken und Kanten und nicht zuletzt war es Martin, der ihn davon überzeugte, in dieses verdammte Flugzeug zu steigen.

Sechs Jahre nachdem er zum ersten Mal ein Paar Boxhandschuhe übergezogen hatte, begann Cassius Clay im Ring jeden zu malträtieren, der sich ihm in den Weg stellte. Als Gewinner der Golden Gloves, dem wichtigsten Amateurboxturnier in den Vereinigten Staaten, 1959 Sieg im Halbschwer-, 1960 im Schwergewicht - durfte der junge Cassius Marcellus Clay die USA bei den Olympischen Spielen in Rom 1960 vertreten.

Doch es gab ein Problem: Das Faustkampf-Wunderkind litt unter Flugangst. Clay schaffte es zwar in die amerikanische Olympiamannschaft, aber er weigerte sich, die Reise nach Italien in einem Flugzeug anzutreten. Er bat die Funktionäre stattdessen, mit dem Schiff oder dem Zug fahren zu können. Die Teamführung erklärte ihm höflich, dass die erste Lösung kaum zumutbar, die zweite gar unmöglich sei. "Schade - dann werde ich nicht zu den Spielen fahren", antwortete Clay in seiner schon damals sehr schnoddrigen Art.

Der turbulente Flug zum olympischen Qualifikationsturnier nach Kalifornien ein paar Wochen zuvor hatte die Angst in ihm ausgelöst und steckte ihm immer noch in den Knochen. So sehr, dass er bereit war, seine olympischen Ambitionen dafür zu opfern. "Wenn du das tust, verlierst du die Chance, Olympiasieger zu werden, denn auf der Medaille steht dein Name", prophezeite Martin seinem Schützling. Clay wollte nichts davon wissen, aber zum Glück war sein Trainer genauso stur wie er selbst.

Joe Martin brachte Clay schließlich zur Vernunft, wie er Jahre später in einer "HBO"-Dokumentation erklärte: "Ich nahm ihn mit in den Central Park von Louisville, wir gingen Spazieren und wir hatten ein langes Gespräch. Ich überzeugte ihn davon, dass er, wenn er Weltmeister im Schwergewicht werden wollte, vorher die Olympischen Spiele gewinnen muss."

Rom, Geburtsstätte einer Legende

Danach war Cassius Clay bereit, an Bord zu gehen, aber er war immer noch sehr beunruhigt. Von der Air Force verlangte Clay eine Statistik über die Häufigkeit von Flugzeugabstürzen zwischen den USA und Italien - es gab keine. Heute trägt der Flughafen von Louisville ironischerweise seinen damals noch unbekannten muslimischen Namen: Muhammad-Ali-Airport.

Wie bei vielen Geschichten über Cassius Clay gibt es unterschiedliche Berichte darüber, wie er den Rom-Flug überstanden hat. Die einen sagen, dass er während des Fluges mal vor Nervosität geschrien, mal vor Angst gebetet hat. Andere behaupten, er sei in der Kabine herumgelaufen, habe mit nahezu allen Athleten an Bord das Gespräch gesucht und jedem Einzelnen vorausgesagt, wer von ihnen eine Goldmedaille mit nach Hause bringen würde (Es versteht sich von selbst, dass er sich selbst auch auf diese Liste gesetzt hat). Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, wobei bei Cassius Clay alias Muhammad Ali in den Jahren Realität und Legende zunehmend verwischte.

Muhammad Ali mit seiner Goldmedaille im Jahr 1960 Fotocredit: Eurosport

In Italien angekommen war der Junge aus Louisville von Anfang an Feuer und Flamme für Olympia. Seine Technik und seine Schnelligkeit bewirkten in Rom wahre Wunder. Zunächst deklassierte der Amerikaner den Belgier Yann Becaus, dessen Name ihn zum Lachen gebracht haben soll. Das gleiche passierte mit dem Olympiasieger im Mittelgewicht von 1956, Gennady Shatkov. Ebenfalls klar nach Punkten besiegte Clay den Australier Tony Madigan. Nur noch ein Boxer stand zwischen ihm und Gold: ein gewisser Zbigniew Pietrzykowski. Auch ihn wollte er einstimmig besiegen. Kurz vor Clays Finale hatte es in einer anderen Gewichtsklasse schon ein amerikanisch-polnisches Duell um Gold gegeben, das US-Boy Eddie Crook umstritten nach Punkten gegen Tadeusz Walasek gewonnen hatte. Die Zuschauer waren anderer Meinung und hielten das Urteil für einen Skandal. "Als ich in den Ring stieg, wusste ich, dass ich, ohne einen Zweifel aufkommen zu lassen, gewinnen musste", erklärte Clay später.

Mit sechsundzwanzig Jahren und mehr als 230 Amateurkämpfen war Pietrzykowski im Ring deutlich erfahrener als Cassius Clay. Der Pole verwirrte den jungen Herausforderer mit seinem unorthodoxen Stil, Clay fand nicht in die richtige Schlagdistanz. Erst gegen Ende der zweiten Runde drehte sich das Blatt, auch wenn er nach Punkten zu dem Zeitpunkt noch zurücklag. Cassius Clay dachte sich, wenn Pietrzykowski Krieg wolle, dann soll er ihn in der dritten und letzten Runde auch bekommen.

"Der ist ein großer Staatsmann, der bereit ist, Risiken einzugehen", das sagte Charles de Gaulle einmal. Das trifft oft auch auf große Boxer zu. In der Schlussrunde prasselten Clays Schläge nur so auf den unglückseligen Polen ein, der sich, zum Erstaunen des Publikums auf den Beinen halten konnte. Nach dem Schlussgong wurde Cassius Clay zum neuen Olympiasieger im Halbschwergewicht erklärt. Es war die Geburtsstunde eines Champions, dessen Namen und Gesicht schon bald die ganze Welt kennen würden.

Muhammad Ali: "Bürgermeister des Olympiadorfs"

In Rom fühlte sich der "Louisville-Tornado", so die italienischen Gazetten am Tag nach seinem Triumph wie ein Fisch im Wasser. Das Leben im olympischen Dorf genoss er in vollen Zügen - vor und nach dem Gewinn seiner Goldmedaille. Hätte es damals schon so etwas wie Selfies gegeben, Clay hätte sich mit jedem fotografieren lassen. Seine euphorische und gesellige Art machte ihn zu einem der Lieblinge der Spiele, beliebt bei Offiziellen und Athleten aus allen Kontinenten, die ihn liebevoll zum "Bürgermeister des Olympischen Dorfes" erklärten.

"Cassius war mit Abstand der beliebteste Athlet im Dorf", schrieb Dave Kindred 1961 in der New York Times. "Er zog die Menschen magnetisch an, er gewann zahlreiche neue Freunde." Kindred ist der Journalist, der wohl am meisten über Cassius Clay und Muhammad Ali publiziert hat. In seinem Buch "Sound and Fury" erzählt er eine Anekdote von den Spielen in Rom, die viel über Clays Wunsch nach Anerkennung aussagt: "Auf einem Foto der amerikanischen Boxstaffel von 1960 ist Clay in der letzten Reihe zu sehen. Er neigt seinen Kopf weit zur Seite, um sicherzustellen, dass er gesehen wird und sein Gesicht auf dem Bild ist. Er will unter allen Umständen berühmt werden, was dann ja auch geschehen ist."

Was man nicht vergessen darf: Hinter der grinsenden Fassade verbarg sich immer der Ethos eines manischen Workaholics. Seit seinem 15. Lebensjahr unterwarf sich Clay einem spartanischen Trainingsalltag, das dem eines gestandenen Profis entsprach und nicht dem gewöhnlichen Alltag eines Teenagers. Clay stand täglich um 4 Uhr morgens auf und joggte selbst bei Minusgraden durch die Straßen von Louisville. John Powell arbeitete zu jener Zeit in einem Getränkeladen und weil er die Lieferungen in Empfang nahm, war er immer schon vor Öffnung des Ladens da.

Jahre später erzählte er "Sports Illustrated", wie er frühmorgens einen jungen Schwarzen auf dem Bürgersteig laufen sah. Es war Cassius Clay. "Ich konnte seinen Schatten sehen, wenn er von der Grand Avenue um die Ecke kam. Clay war auf dem Weg zum Chicksaw Park. Es waren kalte, dunkle Wintermorgen und er war der Einzige draußen auf der Straße. Er blieb oft vor dem Laden stehen und machte Schattenboxen. Einmal sagte er zu mir: 'Eines Tages gehört dir der Schnapsladen und ich werde Weltmeister im Schwergewicht.' Beides hat sich dann auch erfüllt."

Clays Schwärmerei für Wilma Rudolph

Der Sommer 1960 markierte einen Wendepunkt im Leben von Cassius Clay, in und außerhalb des Rings, wie sich Reporter Kindred erinnert: "Er hatte mit 18 Jahren die Goldmedaille gewonnen, die Spiele von Rom machten ihn umgehend zu einer Berühmtheit. Clay war ein wunderbarer junger Mann. Er war laut, er war lustig, und er hatte eine einzigartige Leistung vollbracht."

Dabei war er in der großen amerikanischen Olympia-Delegation von Rom anfangs nur der No-Name aus Kentucky gewesen. Die Stars waren andere. Eine davon war die Sprinterin Wilma Rudolph, die später eine enge Freundin Clays wurde. Rudolph war die Königin der Spiele von Rom mit ihrem goldenen Triple über 100 Meter, 200 m und die 4x100 m-Staffel auf der Bahn des Stadio Olimpico. Sie und Clay lernten sich während Olympia kennen und schätzen. Womöglich war es nur die ausgeprägte Schüchternheit des jungen Clay, die er so oft hinter seinen lauten Sprüchen versteckte, dass nicht mehr daraus wurde.

In einem "Sports Illustrated"-Artikel von 1992 zu Alis 50. Geburtstag, blickte das US-Sportmagazin auf ihre platonische Freundschaft zurück: "Die beiden Athleten hatten sich in den Tagen, die sie gemeinsam in Rom verbrachten, angefreundet. Clay war in Rudolph verliebt, aber er war zu schüchtern, um ihr zu sagen, was er für sie empfand. Seine Schüchternheit bei Mädchen war bekannt. Als er zwei Jahre zuvor das erste Mal ein Mädchen geküsst hatte, war er umgehend in Ohnmacht gefallen. Es brauchte einen kalten Waschlappen, um ihn wieder zu sich zu bringen."

"Seine Freunde liebten ihn über alles", erinnerte sich Wilma Rudolph in dem Text von 1992. "Jeder wollte ihn sehen. Jeder wollte in seiner Nähe sein. Jeder wollte mit ihm reden. Dabei redete er die ganze Zeit. Ich hielt mich lieber im Hintergrund."

Nach ihren Olympiasiegen verbrachten die beiden viel Zeit miteinander. Sie trafen sich in New York und in Louisville, wo Wilma Cassius besuchte. Oft war sie peinlich berührt, wenn Clay aus seinem Auto heraus Passanten zurief: "Seht her! Hier ist sie! Das ist Wilma Rudolph. Sie ist die Größte! Und ich bin Cassius Clay. Ich bin auch der Größte!" "Als ich ihn das erste Mal sah", erinnerte sich Rudolph, "das war der reinste Wahnsinn. Ich sagte zu ihm: 'Du solltest auf die Bühne gehen.'" Tatsächlich war jede Form von Öffentlichkeit, egal wie groß, seine Bühne. Während seiner gesamten Boxkarriere zog Ali eine Show ab und sorgte so für ausverkaufte Arenen.

Clay - ein stolzer Amerikaner

Noch 1960 ließ Clay keine Gelegenheit aus, um seinen Stolz auf seinen Olympiasieg und auch auf sein Land zu demonstrieren. "Ich sehe ihn immer noch mit seiner Goldmedaille herumstolzieren", erinnerte sich Rudolph. "Er schlief mit ihr, er ging mit ihr ins Café, er hat sie nie abgenommen. Niemand sonst hat sie so gehegt und gepflegt wie er." Clay erinnerte sich ähnlich: "Ich habe die Medaille 48 Stunden lang nicht abgenommen. Ich habe sie sogar im Bett getragen. Ich habe allerdings nicht besonders gut geschlafen. Ich musste auf dem Rücken schlafen, was ich sonst nie tat, sonst hätte mich das Medaillenband am Hals geschnitten. Aber das war mir egal, ich war schließlich Olympiasieger." Natürlich trug er sie auch während der Parade der Olympiasieger am New Yorker Times Square.

Bei seiner Rückkehr nach Louisville wurde er als All American Hero begrüßt. Die amerikanische Flagge hing auf der Veranda seines Elternhauses und sein Vater, der die Eingangstreppe in rot, weiß und blau gestrichen hatte, begrüßte ihn mit einer mitreißenden Interpretation der Nationalhymne Star-Spangled Banner. Die Stadtverwaltung von Louisville und der Gouverneur von Kentucky organisierten große Empfänge, um ihren Lokalhelden gebührend zu feiern.

Anno 1960 galt, wenn jemand schlecht über sein Land sprach, war Clay der Erste, der seine Nation verteidigte. In Rom hatte ihn auf der Pressekonferenz nach seinem Olympiasieg ein sowjetischer Journalist mit einer Frage über die Rassentrennung in den Vereinigten Staaten provozieren wollen: "Wie empfinden Sie als Schwarzer die Tatsache, dass Sie zu Hause in bestimmten Restaurants nicht essen dürfen?"

Clay antwortete wie im Ring, schnell und überfallartig: "Sie sind Russe? Nun, wir haben qualifizierte Leute, die an diesem Problem arbeiten. Wir haben die größten und hübschesten Autos. Wir haben so viel zu essen, wie wir nur essen können. Amerika ist das großartigste Land der Welt, größer als Ihres, und was die Lokale angeht, in denen ich nicht essen kann, so gibt es weit mehr Lokale, in denen ich essen kann als solche, wo ich es nicht kann."

Muhammad Ali weigert sich 1967, am Vietnam-Krieg teilzunehmen Fotocredit: Eurosport

Sieben Jahre später sollte der Mann, der nun Muhammad Ali hieß, eine völlig andere Sicht auf sein Heimatland haben. Er spaltete die öffentliche Meinung in Amerika wie kein Sportler vor und nach ihm. Clay verweigerte den Wehrdienst, er weigerte sich nach Vietnam in den Krieg zu ziehen, er prangerte den heimischen Rassismus an. Der Bruch zwischen dem stolzen Patrioten Cassius Clay und dem politischen Idealismus Alis, den viele als naiv interpretierten, war unübersehbar. Nach seiner Rückkehr aus Rom wurde er wie ein König empfangen, aber gerade in den Südstaaten blieb er ein Afroamerikaner, in dem die Rassentrennung nicht nur ein Gesetz war, sondern eine Lebensweise. Der Olympiasieger war für viele seiner Landsleute einfach nur ein schwarzer Mann geblieben: Ein N*****!

Hat Clay sein Gold im Fluss versenkt?

Am 29. Oktober 1960 gewann Clay seinen ersten Profikampf gegen Tunny Hunsacker. Sein Ziel: der Schwergewichtsgürtel. Clay begriff schnell, dass die Party vorbei war. Er hatte gehofft, dass sein Status als Olympiasieger ihm den nötigen Respekt und Bürgerrechte einbringen würde. Er irrte sich. Im Alltag interessierte sich niemand mehr für seine Goldmedaille. Einmal betrat Clay zusammen mit seinem Freund Ronnie King ein Restaurant, das für Schwarze verboten war. Sie setzten sich und bestellten ein paar Hamburger und Vanillemilchshakes. Die verlegene Kellnerin erklärte ihnen kleinlaut, dass sie sie nicht bedienen dürfe. "Miss, ich bin Cassius Clay, der Olympiasieger", sagte er und zeigte ihr die Medaille, die er immer noch überall mit sich herumtrug. Sie ging zu ihrem Chef, der war unmissverständlich: "Es ist mir scheißegal, wer er ist. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass wir hier keine N****** servieren."

"Das ist okay - ich esse keine Schwarzen", soll Clay gesagt haben, Ohrenzeuge des Gesprächs. Ein für ihn typischer Scherz. Lachen konnte darüber aber nur er selbst. Der Restaurantbesuch veränderte für ihn alles, wie er später erklärte: "Meine Flitterwochen nach Olympia waren vorbei. Alle Illusionen, die ich mir in Rom gemacht hatte, waren dahin."

Aufgebracht von Clays ironischer Antwort, kam dem Besitzer eine Biker-Gang zu Hilfe, um die beiden Provokateure hinauszuwerfen. Vor der Lokaltür kam es zu einer Schlägerei, aber die Biker hatten sich den Falschen ausgesucht. Später trafen sich Clay und King am Fluss, um ihre blutigen Kleider zu waschen. Clay stand auf der Jefferson Bridge, nahm seine Goldmedaille vom Hals und warf sie wütend in den Ohio. "Zum ersten Mal sah ich sie als das, wie sie wirklich war: gewöhnlich, nur ein Stück Metall, ein Ding. Ich warf sie weg. Die Medaille war weg, aber ich fühlte mich plötzlich ruhig und entspannt und sehr zuversichtlich. Ich spürte eine neue, geheime Kraft in mir."

Die Medaille versank im Flussbett des Ohios. Dieser Moment wurde zur Sollbruchstelle im Leben der öffentlichen Figur Cassius Clay. Auch wenn er seinen "Sklavennamen" offiziell erst 1964 aufgeben sollte, das war der Moment, in dem Clay sich zu Muhammad Ali zu verwandeln begann. Der Held wirft alles Gold weg, um sich von seiner Heimat zu befreien, die ihm seine Bürgerrechte vorenthält. Eine unglaublich starke Symbolik. Aber war es überhaupt so? In seiner Autobiografie "The Greatest" von 1975 dazu kein Wort. Die Tatsache, dass er 15 Jahre lang nie davon erzählte hatte, ließ die Öffentlichkeit am Wahrheitsgehalt der Geschichte zweifeln. Wollte er die Legende über sein Leben im Nachhinein noch ein bisschen legendärer stricken?

"Ich glaube, er hat sie einfach verloren"

Sechzig Jahre später sind wir immer noch nicht schlauer. In einer "Sports-Detective"-Dokumentation von 2016, die zufällig am Tag nach Alis Tod ausgestrahlt wurde, machten sich der ehemalige FBI-Agent Kevin Barrows und die Journalistin Lauren Gardner auf die Suche nach der Wahrheit. In dem Film kommt auch Victor Bender, ein Jugendfreund des Boxers, zu Wort. Clay habe ihm nie offenbart, ob die Geschichte von der weggeworfenen Medaille nun stimmte oder nicht, so Bender. Aber: "Ich glaube, dass er sie einfach verloren hat." Eine Theorie, die in mehreren Biografien über Ali aufgegriffen wird, auch in der vielleicht berühmtesten von Thomas Hauser ("Muhammad Ali: His Life and Times").

Bei ihren Nachforschungen in Louisville entdeckten die Autoren des Films, wie sehr die Geschichte von der weggeworfenen Goldmedaille immer noch Gegenstand von hitzigen Stammtischdebatten war. "Eine Geschichte, die die Stadt in zwei Lager gespalten hat", erklärte Barrows zum Zeitpunkt der Ausstrahlung. "Eine Geschichte, die bis heute tief sitzende Gefühle in der Stadt berührt". Schließlich macht es einen Unterschied, ob der berühmteste Sohn der Stadt aus Wut auf seine rassistische Heimatstadt sein geliebtes Olympiagold wegwirft oder ob er diese ganz banal verloren hat. Sicher war nur eines: die Goldmedaille tauchte nie wieder auf.

Ali und das Dream Team

Ein Zeitsprung. Von Louisville nach Atlanta, es ist der 4. August 1996. Die Spiele zum 100-jährigen Jubiläum neigten sich dem Ende zu. Im Finale des Basketball-Turniers, eine der letzten großen Entscheidungen, standen sich die USA und Jugoslawien gegenüber. In der Halbzeitpause brandete Jubel im Georgia Dome auf, als der Stadionsprecher die Ankunft eines Überraschungsgastes ankündigte: Muhammad Ali.

Muhammad Ali 1996 in Atlanta Fotocredit: Eurosport

Das Internationale Olympische Komitee hatte sich eine besondere Zeremonie einfallen lassen. Dessen Präsident Juan Antonio Samaranch überreichte dem Olympiasieger im Halbschwergewicht von 1960 persönlich eine Replik seiner seit 36 Jahren verschwundenen Goldmedaille und legte sie ihm um den Hals. Ali, 54 Jahre alt, war sichtlich gerührt. Seine Hände und Arme zitterten für alle deutlich erkennbar, jeder wusste, dass er an Parkinson erkrankt war, offiziell seit zwölf Jahren, aber wahrscheinlich schon viel länger. Die Krankheit, die an ihm nagte, hatte ihn beträchtlich altern lassen, aber in seinem Gesicht hatte er immer noch dieses berühmte Lausbubengrinsen, das an den Helden von Rom erinnerte.

Als Ali die Medaille in die Hand nahm und sie zum Kuss an seine Lippen führte, tobte die Halle. Ob das Original nun auf dem Grund des Ohios lag oder nicht, das spielte jetzt keine Rolle mehr. Die Emotion des Augenblicks überstrahlte alles. Mitglieder des Dream Teams wie Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Reggie Miller, Karl Malone, Hakeem Olajuwon, Scottie Pippen oder David Robinson gingen auf Ali zu und umarmten ihn. Auch die Jugoslawen waren davon nicht ungerührt, vor allem nicht Center Vlade Divac, dessen großes Idol der ehemalige Schwergewichts-Champ war.

Einige der langen Kerle bekamen feuchte Augen. Und wieder einmal zeigte sich die besondere, transzendente Kraft dieser überlebensgroßen Figur Ali, die gerade wegen seiner versöhnlichen Art die Grenzen des Sports zu sprengen vermochte.

Ali rettete Atlanta

Die Spiele von 1996 endeten, wie sie begonnen hatten: mit Ali. Er schaffte, was keinem anderen gelungen war, diese Spiele zu legitimieren. Die Wahl von Atlanta als Austragungsort für die einhundertste Ausgabe moderner Olympischer Spiele war höchst umstritten gewesen. Statt für Athen entschied sich das IOC für die US-Metropole im Süden, Sitz von CNN und Coca-Cola. Puristen bezeichneten Atlanta als "The Money Games". Ihre Kritik: Die olympische Bewegung habe sich an einen globalen Softdrinkkonzern verhökert. Um die Vorbehalte zu entkräften, wollte Atlanta der Eröffnungsfeier einen ebenso unvergesslichen wie versöhnenden Anstrich geben. Wie so oft war das bestgehütete Geheimnis, wer das olympische Feuer entzünden würde. Dutzende Namen kursierten. Nur wenige erwähnten Ali, von dem es hieß, er sei zu krank dafür, seine öffentlichen Auftritte selten geworden.

Olympischer Fackelträger Muhammad Ali Fotocredit: Eurosport

Naheliegender war die Wahl eines anderen Boxers, auch er ein Schwergewichtsweltmeister, ein ehemaliger Olympiasieger, ein Sohn der Stadt Atlanta, in der er aufgewachsen war: Evander Holyfield. An jenem 19. Juli 1996, dem Eröffnungstag, war Holyfield tatsächlich im Olympiastadion. Aber zunächst betrat Al Oerter, der viermalige Olympiasieger im Diskus, das Stadionrund mit der Flamme in der Hand, bevor er sie an Holyfield weiterreichte.

Dann kam Voula Patoulidou, die griechische Olympiasiegerin über 100 Meter Hürden, eine Geste an die Ursprünge Olympias, und schließlich Janet Evans. Die große amerikanische Schwimmerin war die vorletzte Fackelträgerin, die die Flamme auf ein Podest trug, die überdimensionale Feuerschale direkt über ihr. Sie war eine der wenigen, die überhaupt wusste, an wen sie die Fackel weitergeben würde.

Große Olympia-Momente: Muhammad Ali entzündet das Feuer 1996 in Atlanta

Wie Evans 2015 erzählte, war ihr selbst erst 24 Stunden zuvor mitgeteilt worden, um wen es sich handelte: "In der Nacht vor der Eröffnungsfeier übte ich im Stadion mit der brennenden Fackel zu laufen. Das einzige Problem war, dass die Person, an die ich das Feuer übergeben sollte, nicht da war. Man sagte mir, dass es Muhammad Ali sein würde und dass ich es geheim halten müsste. Prompt wurde ich noch nervöser. Wie übergibt man die olympische Flamme an ‘The Greatest‘? Ich war völlig aus dem Häuschen."

Eine olympische Ikone: Ali und die Flamme

Auf dem Podest erschien also Muhammad Ali, ganz in Weiß gekleidet, der ganze Körper zitterte. Ob Tausende im Stadion oder Millionen vor dem Fernseher, die Welt hielt für einen Moment den Atem an. Die einen wischten sich eine Träne aus dem Auge, andere ballten intuitiv ihre Hände zu Fäusten, um so dem Herrn der Ringe beim Halten der Fackel beizustehen. Ali war nicht mehr der Kerl, der sich vor Restaurants prügelte, er war zerbrechlich geworden, aber wir hätten es besser wissen können: Zweifle niemals an ihm, dem Allergrößten.

Ali und die Flamme, dieses Bild ist wohl das berühmteste in der Geschichte olympischer Eröffnungsfeiern. Er war nicht mehr der Spaltpilz Amerikas, er war jetzt das Symbol der Versöhnung geworden. "Das war ein Geniestreich. Ali machte aus einer schönen Veranstaltung ein unvergessliches Fest", schrieb am nächsten Tag der Journalist George Vecsey in der "New York Times". "Ich saß mit einem schwarzen Kollegen und einer weißen Kollegin zusammen, und als wir Ali sahen, klatschten wir uns gegenseitig mit den Händen ab. Ali war bei den Spielen. Ali stand oben auf dem Podest, das Feuer schoss nach oben und entzündete sich. ‘Schweben wie ein Schmetterling, stechen wie eine Biene‘. Für einen kurzen Augenblick waren wir in dieser Nacht alle ein bisschen Ali."

Muhammad Ali bei den Spielen von Atlanta 1996 Fotocredit: Getty Images

Hier schließt sich der Kreis, aber hier endet noch nicht die ganze olympische Geschichte des Jungen aus Louisville, der als Cassius Clay 1960 Gold gewann und 36 Jahre später als Muhammad Ali das Feuer Olympias entfachte. Aus dem Teenager war ein kranker Mann geworden, aber mehr denn je war er die größte Ikone des Sports geblieben.

1999 wurde Ali von der "BBC" und von "Sports Illustrated" zum "Sportler des 20. Jahrhunderts" gewählt, es gab niemanden, der es anders sah. Alis olympischer Epilog ereignete sich 2012, in London besuchte er seine letzte olympische Eröffnungsfeier. Danach verschwand er aus der großen Öffentlichkeit, ehe er vier Jahre später starb. Dieses untrügliche Gespür für den großen, den einmaligen, den unvergesslichen Auftritt, keiner hatte ihn so wie Cassius Clay alias Muhammad Ali alias "The Greatest".

Der Podcast zur Story:

Trailblazers - Muhammad Ali: Globale Ikone - und Kämpfer für Freiheit

Essential Stories Kaum messbarer Bereich: Beamon definiert die Grenzen des Möglichen neu 13/07/2021 AM 00:58