Als Heike Henkel bei den olympischen Spielen in Barcelona die Goldmedaille im Hochsprung gewann, holten deutsche Sportler und Sportlerinnen insgesamt 82 mal Edelmetall.

Knapp 30 Jahre später standen die Athleten von "Team D" nur noch 37-mal auf dem Podest - die schlechteste Medaillenausbeute seit der Wiedervereinigung. Für Henkel kommt dieses Ergebnis nicht wirklich überraschend, wie sie im Interview mit "web.de" erklärte.

"Wir hatten ein paar Medaillen-Hoffnungen, die sich nicht erfüllt haben. Aber das ist immer so", resümierte die 57-Jährige und machte die Resultate an zwei Ursachen fest: "Es gibt kaum noch ein Land, das im Gegensatz zu früher vorneweg marschiert. Im Sprint über 100 Meter zum Beispiel hat nun der Italiener Lamont Marcell Jacobs gewonnen. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir nicht mehr nur gegen zwei, drei Nationen um Medaillen antreten."

Gleichzeitig seien aber auch Gründe im deutschen Sportsystem zu finden. "Mit Sicherheit fehlt uns auch die Breite an Athleten. Es kommen immer weniger junge Sportler im Hochleistungssport an", kritisierte Henkel und ergänzte: "Unser Sportsystem ist nicht professionell genug. Es gibt zwar gute Modelle, die eine duale Karriere – also zwischen Sport und Beruf – ermöglichen, aber der Sport alleine reicht nicht aus, um international ganz vorne mitmischen zu können."

Goldrausch in Barcelona 1992: Das vereinigte Deutschland trumpft auf

Henkel: "Geldfrage steht im Vordergrund"

Vor allem die Finanzierung des Leistungssports und der Athleten sei ein entscheidender Aspekt. "Das ist aber auch eine Geldfrage. Und wenn die im Vordergrund steht, müssen wir uns nun mal damit zufriedengeben, dass unsere Medaillen-Ausbeute nicht so ausfällt, wie wir uns es erträumen", konstatierte Henkel.

Deutschen Sportlern fehle oft die Perspektive, wie sie Sport und berufliche Karriere gut verbinden können, weiß Henkel: "Ein Athlet, der viele Jahre in den Sport investiert, darf nicht nach der Karriere ohne berufliche Perspektive dastehen. Bei der Versorgung nach der Karriere könnte mehr passieren."

Deshalb richtet sich Henkels Fazit auch an das gesamte Sportsystem: "Wenn wir Hochleistungssport und Medaillen wollen, dann muss Deutschland mehr dafür tun."

Die großen Momente der Olympischen Sommerspiele in Tokio

Deutsche Medaillen bei Sommerspielen seit Wiederveinigung:

1992 - Barcelona: 82 Medaillen (33 Gold / 21 Silber / 28 Bronze)

- Barcelona: (33 Gold / 21 Silber / 28 Bronze) 1996 - Atlanta: 65 Medaillen (20 / 18 / 27)

- Atlanta: (20 / 18 / 27) 2000 - Sydney: 56 Medaillen (13 / 17 / 26)

- Sydney: (13 / 17 / 26) 2004 - Athen: 49 Medaillen (13 / 16 / 20)

- Athen: (13 / 16 / 20) 2008 - Peking: 41 Medaillen (16 / 11 / 14)

- Peking: (16 / 11 / 14) 2012 - London: 44 Medaillen (11 / 19 / 14)

- London: (11 / 19 / 14) 2016 - Rio de Janeiro: 42 Medaillen (17 / 10 / 15)

- Rio de Janeiro: (17 / 10 / 15) 2021 - Tokio: 37 Medaillen (10 / 11 / 16)

Handball, Fußball, Hockey - was war nur mit den deutschen Teams los?

