Auch Köhler erfüllte über 800 m Freistil in 8:29,96 Minuten die Olympia-Norm des Weltverbandes (8:33,36 Minuten). Zuvor hatte sich bereits Vize-Europameister Philip Heintz das Ticket für die Olympischen Spiele gesichert. Der 28-Jährige, der bei der WM Vierter über 200 m Lagen geworden war, hatte vor zwei Wochen beim Schwimmfest Euro Meet in Luxemburg in der gleichen Disziplin die Olympia-Norm erreicht.

Der Qualifikationszeitraum für die Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) läuft noch bis zu den deutschen Meisterschaften in Berlin (30. April bis 3. Mai).

Fahren gemeinsam zu den Olympischen Spielen 2020: Sarah Köhler (rechts) mit Freund Florian WellbrockImago

(SID)