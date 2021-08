Nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan müssen vor allem Frauen massive Repressionen und große Rückschritte in den Freiheitsrechten fürchten.

Am 24. August beginnen in Tokio die Paralympischen Spiele. Dort sollten auch zwei afghanische Sportler, die 23-jährige Taekwondoka Zakia Khudadadi und Leichtathlet Hossain Rasouli, an den Start gehen.

Aufgrund der Unruhen in ihrer Heimat müssen die beiden Athleten allerdings ihren Traum aufgeben.

Olympia Tokio 2020 Schleu und andere Dramen: Die kuriosesten Reit-Momente von Tokio 16/08/2021 AM 20:30

Khudadadi wäre sogar die erste Frau aus Afghanistan gewesen, die an Paralympischen Spielen teilnimmt.

FIFA und IOC in großer Sorge

Auch der Fußball-Weltverband FIFA hat seine Sorge um die Sportlerinnen und Sportler im Land geäußert. "Es ist klar, dass sich die Situation vor Ort sehr schnell entwickelt", teilte ein Sprecher auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) mit: "In dieser Hinsicht stehen wir in Kontakt mit verschiedenen Interessengruppen sowie dem afghanischen Fußballverband."

Die FIFA werde die "Situation weiterhin beobachten und in den kommenden Wochen und Monaten nach Möglichkeit unsere Unterstützung anbieten."

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) verfolgt nach eigenen Angaben die Lage und stehe "mit der Sportgemeinde in Afghanistan in Kontakt".

(SID)

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Afghanische Sportler verpassen Paralympics

Olympia Tokio 2020 Tränen des Glücks und purer Stolz: Die emotionalsten Momente in Tokio 12/08/2021 AM 18:40