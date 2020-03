Er will nicht. Noch nicht. Auch eine intensive Telefonkonferenz mit 220 Athletenvertretern hat nicht dazu geführt, dass Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), von sich aus für eine Verschiebung seines großen Festes bereit ist. Am 24. Juli soll es in Tokio losgehen. Das dafür notwendige olympische Feuer, in Griechenland entzündet, ist jetzt in Japan. Ein erster Schritt. Ein vorsichtiger.

Bach weiß natürlich um die Problematik einer Verschiebung, weshalb er auch ein wenig auf das Prinzip Hoffnung setzt. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, Tokio hat sich herausgeputzt und viel investiert, weshalb der IOC-Präsident auch den Veranstalter schützen will. Die japanische Regierung ist auf seiner Seite. Noch. Doch der Druck wächst, denn der Preis für ein Festhalten am bisherigen Termin könnte hoch sein. Sehr hoch.

Vernünftiges Training ist unmöglich.

Bezahlen würden ihn in erster Linie diejenigen, für die man diese Spiele ausrichtet: Die Sportler. Denn bislang sind erst knapp über die Hälfte an Teilnehmern für Tokio qualifiziert. Der Rest lebt mit Zweifeln. Es gibt kaum Sportarten, die ihre kompletten nationalen oder auch internationalen Qualifikationen abgeschlossen haben.

Vernünftiges Training ist derzeit in den wenigstens Ländern möglich. Max Hoff etwa, der deutsche Kanu-Olympiasieger, kann seine Boote in Berlin nicht ins Wasser lassen. "Ich werde wahrscheinlich Klimmzug-Weltmeister", erzählt er.

Er ist, wie so viele, ein Gefangener des Virus und er sieht, wie die meisten seiner Kollegen in allen Sportarten, auch längst keine Chancengleichheit mehr, sollte es am 24. Juli wirklich losgehen. Erst in diesen Tagen wurde die Idee, dass sich einhundert deutsche Olympioniken in Kienbaum bei Berlin freiwillig in eine Trainings-Quarantäne begeben, wieder verworfen.

Tokio kann zur Virusschleuder werden

Wann alle wirklich Bescheid wissen, steht in den Sternen und richtet sich nach dem Verlauf der Pandemie in den verschiedenen Ländern. Denn es ist ja nicht so, dass alles wunderbar ist, wenn jetzt in China die Ausbreitung angeblich eingedämmt ist. Oder wenn in zwei Monaten Europa wieder zum Alltag zurückkehren sollte.

"Olympia ist Utopie": Werth appelliert an Bach und IOC

Dann wird das Virus vermutlich erst richtig wüten in den USA oder in Afrika. Niemand kann das vorhersagen. Und von irgendwoher in dieser Welt werden Zuschauer nach Tokio kommen, werden wieder ausfliegen aus der japanischen Metropole und werden das Virus wieder verteilen. Das ist zu befürchten. Aber Olympische Spiele ohne Zuschauer will auch niemand.

Dopingkontrollen sind zweitrangig

Und es gibt noch ein akutes, sehr großes Problem. Die nationalen Dopingagenturen sind auch in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Wettkampfproben, die sowieso meist sinnlos sind, fehlen gänzlich, weil es im Moment keine Wettkämpfe gibt. Die Grenzen sind vielfach zu.

Europäische Sportler etwa, die in den USA trainieren – und es gibt viele davon – werden in Ruhe gelassen. Nach Kenia fährt sowieso niemand momentan. Dem Betrug sind in diesen Corona-Zeiten Tür und Tor geöffnet, weil schlicht das Motto herrscht, dass es wohl andere Sorgen gibt als mögliche gedopte Sportler.

So lange aber das Kontrollsystem unter der Corona-Krise nicht in vollem Umfang (und der ist sowieso immer zu wenig) aufrecht erhalten werden kann, wären sportliche Vergleiche im Zeichen der Ringe eine Farce.

Es geht um Fairness

Auch wenn Thomas Bach gebetsmühlenartig darauf hinweist, dass es ja noch vier Monate sind bis zum Beginn der Spiele, ist der Zeitplan für die Aktiven bereits nicht mehr zu akzeptieren.

Deren Training ist durch die Einschränkungen des Lebens, die in allen Ländern unterschiedlich ausfallen, ein heilloses Durcheinander ohne System und am Ende vielleicht eben ohne Chance auf eine Medaille. Es geht jetzt auch und vor allem um Fairness.

Um Fairness gegenüber denen, die ihre Leben auf diese Olympischen Spiele ausgerichtet haben. Es geht um die Fairness gegenüber den Athletinnen und Athleten. In allererster Linie um deren Gesundheit. Ich bin fast sicher, wäre Thomas Bach heute aktiv und kein Funktionär: Er würde auf der Seite der Sportler stehen, die mehrheitlich um eine Verschiebung nachsuchen.

Und man schlüge sogar zwei Fliegen mit einer Klappe: Denn im Herbst wären die Temperaturen in Tokio sogar so erträglich, dass man auch die Marathonläufe dort austragen könnte.

