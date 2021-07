Olympische Spiele

Olympia 2021: Bronzemedaille für das Judo-Mixed-Team, Jamaika dominiert die 100 Meter der Frauen

Am 8. Tag der Spiele in Tokio glänzt Bronze für Deutschland: Das Mixed-Team der Judoka wurde im neu geschaffenen Wettbewerb Dritter. Der 100-m-Sprint der Frauen war fest in der Hand Jamaikas - sie holten sich den kompletten Medaillensatz. Die Basketballer schafften trotz Niederlage den Sprung ins Viertelfinale und Tennisprofi Novak Djokovic verlor sein Spiel um Bronze gegen Pablo Carrena Busta.

00:04:00, vor 2 Stunden