Schleu hingegen wurde nicht des übertriebenen Gebrauchs von Gerte und Sporen für schuldig befunden.

Der Weltverband hatte Raisner nach dem Vorfall von den Spielen in Tokio ausgeschlossen, der Disziplinarausschuss bestätigte diese Entscheidung. Bei einer Wiederholung eines solchen Verhaltens droht der 48-Jährigen der Ausschluss von UIPM-Wettbewerben. Zudem muss Raisner vor ihrem nächsten Wettkampf ein Trainerseminar besuchen, das ein Modul zum korrekten Umgang mit Tieren enthält.

Der Disziplinarausschuss des Weltverbandes erkannte in seiner Entscheidung Raisners "persönlichen Beitrag an, den sie über viele Jahre hinweg für den Modernen Fünfkampf geleistet hat", ihr Werdegang als Spitzenathletin und Bundestrainerin sei bis Tokio von "vorbildlichem Verhalten geprägt" gewesen. Jedoch könne ihr "ungeheuerliches Verhalten" in Japan "nicht ungestraft bleiben".

