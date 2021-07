Olympische Spiele

Olympia 2021 - Olympiasiegerin Ricarda Funk bei Eurosport: "Immer noch im falschen Film"

Für Slalom-Kanutin Ricarda Funk sind es goldene Olympische Spiele in Tokio. Die 29-Jährige stand nach ihrem Lauf ganz oben auf dem Podest. Drei Tage nach dem Triumph könne sie es immer noch nicht glauben, sagt sie in BIG IN JAPAN. Es sei unfassbar, mit der Medaille nach Hause gefahren zu sein. Gefühlt stecke sie immer noch in Japan fest. Ihr Traum sei Realität geworden. Das Interview im Video.

00:02:15, vor einer Stunde