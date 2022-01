Olympische Spiele

Michael Rösch wurde 2006 in Turin Olympiasieger - 2022 startet Ex-Biathlet als Eurosport-Experte für Peking

Biathlon, Ski Alpin, Rodeln, Eiskunstlauf, Curling? Michael Rösch wurde 2006 in Turin Olympiasieger mit der Herrenstaffel im Biathlon. 16 Jahre später, bei den Olympischen Spielen in Peking, ist der 38-Jährige erneut am Start. Diesmal allerdings nicht auf den Brettern, sondern im Studio. Vom 4. bis 20. Februar begleitet Rösch die Festspiele in der chinesischen Hauptstadt als Experte für Eurosport.

00:02:38, vor 2 Stunden