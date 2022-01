Olympische Spiele

Olympia 2022 in Peking: So sehen die Sportstätten aus - Schanzen und Hallen in spektakulärem Desgin

Olympia 2022 in Peking: So sehen die Sportstätten aus - die Schanzen und Hallen sind mir ihrem spektakulärem Desgin echte Hingucker. Etliche Stadien waren schon 2008 bei den Sommerspielen in China im Einsatz. In elf Sportstätten geht es bei den Winterspielen von Peking um Gold, Silber und Bronze. Der zwölfte Standort ist das Nationalstadion ("Vogelnest"), wo die Eröffnungsfeier stattfindet.

00:03:31, vor 10 Stunden