Das Internationale Olympische Komitee (IOC) steht vor den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) wegen der selbst erklärten "politischen Neutralität" in der Kritik.

Präsident Bach vermeidet jede Aussage zu den Menschenrechtsverletzungen in China, zur Unterdrückung der Minderheiten in Hongkong, Tibet oder der Region Xinjiang, die in einigen Teilen der Welt als Völkermord an den muslimischen Uiguren gilt.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hatte sich am Mittwoch gemeinsam mit dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) zu einem "wertebasierten Sport" bekannt. "Dazu gehört für uns neben Aspekten wie Toleranz, Vielfalt, Integration, Inklusion, Integrität, Fair Play und vielem mehr selbstverständlich auch die Geltung der allgemeinen Menschenrechte", hieß es in der Stellungnahme.

Deutliche Kritik an China scheut aber auch der DOSB.

