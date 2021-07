Olympische Spiele

Olympia 2024: Tony Estanguet verrät erste Details über die Sommerspiele in Paris

Tony Estanguet, Präsident der Olympischen Spiele 2024 in Paris, ist im Eurosport-Cube zu Gast und verrät erste Details über die Sommerspiele in der französischen Hauptstadt Paris. Bereits bei der Abschlussfeier in Tokio wird es einen zehnminütigen Teil geben, bei dem sich der kommende Gastgeber präsentiert.

00:05:24, vor 27 Minuten