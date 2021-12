Olympische Spiele

Olympia Paris 2024: Gigantische Eröffnungsshow auf der Seine mit über 160 Booten geplant

Aus dem Stadion ins Herz der Metropole: Die Eröffnungsfeier der Sommerspiele 2024 in Paris findet mitten in der Stadt auf der Seine statt. Auf mehr als 160 Booten sollen Athletinnen und Athleten, Funktionäre und weitere Würdenträger am 26. Juli 2024 zwischen der Pont d'Austerlitz und der Pont d'Iena über den Fluss zur zeremonie am Trocadero gefahren werden.

00:00:41, vor 8 Minuten