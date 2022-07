Bereits zum dritten Mal in der Olympia-Geschichte ist Paris der Gastgeber für Sommerspiele.

Die Premiere gab es im Jahr 1900, als Frankreichs Metropole die zweiten Sommerspiele der Neuzeit begrüßte. Im Jahr 1920 war dann Paris erneut Austragungsort. Nur London hat bisher die Olympia-Wettkämpfe ebenfalls drei Mal veranstaltet.

Ad

Zu den großen Zielen der Sommerspiele 2024 gehören vollständige Geschlechtergleichheit sowie komplette CO2-Neutralität. Wir haben die wichtigsten Infos zu Terminen, Tickets und Sportstätten hier für Euch zusammengestellt.

Olympia 2024 Organisationschef für Olympia 2024: "Wollen dorthin, wo man uns nicht erwartet" 26/06/2022 UM 19:31

Wann findet Olympia in Paris statt?

Die Sommerspiele werde vom 26. Juli bis 11. August 2024 ausgetragen.

Wie kann ich Olympia in Paris live verfolgen?

Eurosport und discovery+ werden die Wettkämpfe umGold, Silber und Bronze ausführlich live im Free-TV und im Livestream übertragen.

Olympia-Zeitplan von Paris 2024

Die ersten Wettkämpfe der Sommerspiele starten schon vor der Eröffnungsfeier: Bereits ab Mittwoch, 24. Juli geht es los - drei Teamsportarten machen den Anfang. Im Handball, 7er-Rugby und im Fußball finden die ersten Vorrundenspiele statt. Die Fans können sich auf lange Sporttage freuen, ab 7:30 Uhr morgens geht es los und erst kurz vor Mitternacht enden die Wettbewerbe.

Die ersten Medaillen werden am Samstag, 27. Juli 2024 vergeben, in acht Sportarten geht es dann um Gold, u.a. Judo, Radsport, Schwimmen und Schießen.

Die großen Finals der Kernsportarten Leichtathletik und Schwimmen finden in den Abendstunden statt. Herausragend wird das Wochenende 3./4. August 2024: Dort überschneiden sich die beiden Sportarten und sorgen für ein spektakuläres Programm, ergänzt um 12 weitere Sportarten, in denen um Medaillen gekämpft wird: Tennis, Judo, Tischtennis, Fechten, Bogenschießen, Radsport, Golf, Reiten, Rudern, Rhythmische Sportgymnastik, Badminton und Sportschießen.

Der finale, detaillierte Wettkampfkalender wird im Frühjahr 2024 präsentiert werden.

Olympia: Eröffnungsfeier 2024 auf der Seine

Aus dem Stadion ins Herz der Metropole: Die Eröffnungsfeier der Sommerspiele 2024 in Paris findet mitten in der Stadt auf der Seine statt. Das gaben die Organisatoren der Spiele am Montag offiziell bekannt. Auf mehr als 160 Booten sollen Athletinnen und Athleten, Funktionäre und weitere Würdenträger am 26. Juli zwischen der Pont d'Austerlitz und der Pont d'Iena über den Fluss transportiert werden. | Mehr Infos zu Eröffnungs- und Schlussfeier 2024

Damit möglichst viele Sportler an der Eröffnungsfeier teilnehmen können, wird der Spielplan etwa der Handballer und Fußballer entsprechend angepasst, auch die Segelwettbewerbe starten später.

Für die Schlussfeier am 11. August wählten die Organisatoren die Parkanlage Trocadero mit Blick auf den Eiffelturm und brechen auch dabei mit der Tradition, die Zeremonien im Olympiastadion stattfinden zu lassen.

Sie erwarten alleine bei der Eröffnung 600.000 Zuschauer - und damit die "größte Zeremonie" der Olympia-Geschichte. Trotz einiger Sicherheitsbedenken.

Show auf der Seine: So plant Paris die Olympia-Eröffnungsfeier 2024

Olympia 2024: Wie komme ich an Eintrittskarten und Tickets?

Alle Tickets sollen schon im Jahr 2023 über ein Losverfahren vergeben werden, für das man sich ab Ende 2022 anmelden kann. Wird man ausgewählt, kann man Karten innerhalb eines Zeitfensters und bis zu seiner Maximalanzahl erwerben. Mehr Infos und eine erste Registrierung ist hier möglich: Le Club Paris 2024

Die Vergabe wird dann in drei Schritten erfolgen:

Februar 2023: Verkaufsstart von Ticketpaketen

Mai 2023: Verkaufsstart von Einzeltickets

Ende 2023: Ticketkauf in Echtzeit

Die Organisatoren in Paris wollen die Hälfte der Eintrittskarten für 50 Euro und weniger anbieten, davon eine Million Tickets sogar für 24 Euro. Insgesamt wird es 10 Millionen Tickets für die verschiedensten Wettkämpfe, Events und Feiern der Sommerspiele geben.

Paris 2024: Berühmte Stadien und Wettkampfstätten

Eine große Besonderheit der Spiele von Paris besteht darin, dass 95% aller Wettkampfstätten bereits existieren und nur wenige Neubauten notwendig sind - was die Umweltbilanz massiv verbessert.

Die beiden großen Neubauten sind La Chapelle Arena (Badminton, Rhythmische Sportgymnastik) und das Aquatics Centre (u.a. Wasserball-Vorrunde, Wasserspringen). Die Sportstätten befinden sich in zwei Kernzonen - im Herzen von Paris und im Norden der Hauptstadt.

An vielen berühmten Sehenswürdigkeiten von Paris wird um Olympia-Gold gekämpft werden:

Place de la Concorde:Breakdance, BMX, Skateboard 3x3-Basketball

Grand Palais: Fechten, Taekwondo

Eiffelturm-Stadion: Beachvollecball

Invalides: Bogenschießen

Pont d’Iena: Langstreckenschwimmen, Triathlon, Straßenradsport, Gehen

Roland-Garros:Tennis, Boxen

Prinzenpark-Stadion: Fußball

Das Olympische Dorf wird sieben Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums errichtet und liegt nur zwei Kilometer vom Stade de France entfernt, wo die Leichtathletikwettbewerbe stattfinden. Ziel ist es, dass 85% aller Sportlerinnen und Sportler nur 30 Minuten von ihren Wettkampfstätten untergebracht sein sollen.

Nicht alle Wettbewerbe finden in Paris statt: Am Schloss von Versailles werden die Reiter um Medaillen kämpfen, die Segler sind in Marseille, die Handballer spielen in Lille. Sogar in Übersee werden Medaillen vergeben - die Surfer sind in Tahiti im Einsatz.

Fußball wird nicht nur in Paris gespielt, sondern auch in Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Nizza und Saint-Etienne.

Olympia in Paris: Sportarten und Neuerungen

Es wird in insgesamt 32 Sportarten und 48 Disziplinen um Medaillen gekämpft, dabei werden 329 Olympische Goldmedaillen verliehen, davon 22 in Mixed-Events.

Neu im Programm ist in Paris Breakdance, während im Vergleich zu den Spielen in Tokio Baseball/Softabll sowie Karate ihren Platz verlieren. Bestätigt wurden hingegen die in Japan erstmals ins Programm aufgenommenen Sportarten Klettern, Surfen und Skateboarden.

Bei den bestehenden Sportarten kommt es im Programm zu einigen Änderungen, so wird in der Leichtathletik das 50 km Gehen gestrichen, im Gewichtheben entfallen fünf Entscheidungen, während im Schießen beispielsweise zwei neue Mixed-Events hinzukommen.

Die Zahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen wird auf insgesamt 10.500 geschätzt.

Das könnte Dich auch interessieren:Hoeneß setzt sich für Olympia in Deutschland ein

"Mon Amour": Eurosport-Experten freuen sich auf Paris 2024

Olympia 2024 Chance auf Paris 2024 - IOC vergibt 44 Olympia-Stipendien an Flüchtlinge 16/06/2022 UM 16:01